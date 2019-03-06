НАТО высоко оценивает меры Грузии по укреплению обороноспособности страны - Зурабишвили

В Североатлантическом альянсе дают высокую оценку проводимым реформам в Грузии по укреплению обороноспособности, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в среду в парламенте страны, выступая с ежегодным докладом по вопросам внешней и внутренней политики.
"Во время моего недавнего визита в штаб-квартиру НАТО Грузия за проводимые реформы по развитию демократии и укреплению своей обороноспособности получила со стороны стран-членов Североатлантического альянса, генерального секретаря самые высокие оценки", - сказала С.Зурабишвили.
Она напомнила, что в ближайшее время в Грузии пройдут масштабные военные учения НАТО, запланирован визит в страну членов Военного комитета Североатлантического альянса, а также генсека НАТО Йенса Столтенберга.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»