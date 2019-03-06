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Регион 06.03.2019 14:27

НАТО высоко оценивает меры Грузии по укреплению обороноспособности страны - Зурабишвили

В Североатлантическом альянсе дают высокую оценку проводимым реформам в Грузии по укреплению обороноспособности, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в среду в парламенте страны, выступая с ежегодным докладом по вопросам внешней и внутренней политики.

"Во время моего недавнего визита в штаб-квартиру НАТО Грузия за проводимые реформы по развитию демократии и укреплению своей обороноспособности получила со стороны стран-членов Североатлантического альянса, генерального секретаря самые высокие оценки", - сказала С.Зурабишвили.

Она напомнила, что в ближайшее время в Грузии пройдут масштабные военные учения НАТО, запланирован визит в страну членов Военного комитета Североатлантического альянса, а также генсека НАТО Йенса Столтенберга.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, НАТО, РЕФОРМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]