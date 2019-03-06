Зурабишвили: выбор союзников и партнеров - суверенное право Грузии

Путь Грузии в направлении Евросоюза и НАТО не ставит каких-либо агрессивных целей и не направлен против кого-либо, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая в среду в парламенте с ежегодным докладом о внешней и внутренней политике.

"Для суверенной страны обеспечение своей безопасности является суверенным правом, является суверенным правом и выбор союзников и партнеров. Этот выбор не может быть использован основой для угроз по изменению нашего внешнеполитического курса. (. . .) Это и есть победа мирной политики над политикой угроз и насилия", - сказала С.Зурабишвили.

Она подчеркнула, что Грузия никогда не смирится с "оккупацией своих территорий, похищениями граждан и ползучими линиями".

"Для нас неприемлемо и ведение переговорного процесса по урегулированию конфликта лишь на техническом уровне. Я говорила с нашими партнерами о необходимости проведения таких переговоров на высоком политическом уровне. Наши партнеры должны убедить Россию, что в 21 веке игра в нулевой результат неприемлема, а агрессивная политика - дорога в прошлое", - сказала С.Зурабишвили.