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Регион 06.03.2019 13:48

Зурабишвили: выбор союзников и партнеров - суверенное право Грузии

Путь Грузии в направлении Евросоюза и НАТО не ставит каких-либо агрессивных целей и не направлен против кого-либо, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая в среду в парламенте с ежегодным докладом о внешней и внутренней политике.

"Для суверенной страны обеспечение своей безопасности является суверенным правом, является суверенным правом и выбор союзников и партнеров. Этот выбор не может быть использован основой для угроз по изменению нашего внешнеполитического курса. (. . .) Это и есть победа мирной политики над политикой угроз и насилия", - сказала С.Зурабишвили.

Она подчеркнула, что Грузия никогда не смирится с "оккупацией своих территорий, похищениями граждан и ползучими линиями".

"Для нас неприемлемо и ведение переговорного процесса по урегулированию конфликта лишь на техническом уровне. Я говорила с нашими партнерами о необходимости проведения таких переговоров на высоком политическом уровне. Наши партнеры должны убедить Россию, что в 21 веке игра в нулевой результат неприемлема, а агрессивная политика - дорога в прошлое", - сказала С.Зурабишвили.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, НАТО, ЕС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]