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СНГ 06.03.2019 14:49

Генсек НАТО и президент Черногории обсудили способы решения связанных с РФ проблем

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду сообщил, что на встрече в Брюсселе с президентом Черногории Мило Джукановичем обсудил темы, связанные с Россией.

"Мы также обсудили Россию", - сказал Й.Столтенберг на пресс-конференции после переговоров.

Он также отметил, что по-прежнему считает правильным подход НАТО в отношении России, который сочетает меры по сдерживанию и диалог.

"Мы согласились, что наша двойственная политика (в отношении России - ИФ), которая заключается в сдерживании и диалоге, является правильной", - подчеркнул генсек альянса.

Кроме того, Й.Столтенберг поблагодарил Черногорию за ее "важный вклад" в деятельность НАТО. Он приветствовал тот факт, что Подгорица увеличивает свои расходы на оборону.

"Так же, как НАТО может рассчитывать на Черногорию, Черногория может рассчитывать на НАТО", - добавил он.

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Тэги: НАТО, ГЕНСЕК, ЧЕРНОГОРИЯ, ПРЕЗИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]