Генсек НАТО и президент Черногории обсудили способы решения связанных с РФ проблем

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду сообщил, что на встрече в Брюсселе с президентом Черногории Мило Джукановичем обсудил темы, связанные с Россией.

"Мы также обсудили Россию", - сказал Й.Столтенберг на пресс-конференции после переговоров.

Он также отметил, что по-прежнему считает правильным подход НАТО в отношении России, который сочетает меры по сдерживанию и диалог.

"Мы согласились, что наша двойственная политика (в отношении России - ИФ), которая заключается в сдерживании и диалоге, является правильной", - подчеркнул генсек альянса.

Кроме того, Й.Столтенберг поблагодарил Черногорию за ее "важный вклад" в деятельность НАТО. Он приветствовал тот факт, что Подгорица увеличивает свои расходы на оборону.

"Так же, как НАТО может рассчитывать на Черногорию, Черногория может рассчитывать на НАТО", - добавил он.