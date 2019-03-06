Генсек НАТО и президент Черногории обсудили способы решения связанных с РФ проблем

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду сообщил, что на встрече в Брюсселе с президентом Черногории Мило Джукановичем обсудил темы, связанные с Россией.
"Мы также обсудили Россию", - сказал Й.Столтенберг на пресс-конференции после переговоров.
Он также отметил, что по-прежнему считает правильным подход НАТО в отношении России, который сочетает меры по сдерживанию и диалог.
"Мы согласились, что наша двойственная политика (в отношении России - ИФ), которая заключается в сдерживании и диалоге, является правильной", - подчеркнул генсек альянса.
Кроме того, Й.Столтенберг поблагодарил Черногорию за ее "важный вклад" в деятельность НАТО. Он приветствовал тот факт, что Подгорица увеличивает свои расходы на оборону.
"Так же, как НАТО может рассчитывать на Черногорию, Черногория может рассчитывать на НАТО", - добавил он.
МИД Азербайджана призывает Армению не терять времени на попытки найти новую интерпретацию карабахского урегулирования
Азербайджан произвел в 2018 году продукцию оборонного назначения на $146 млн
ВВС Азербайджана готовит несколько вертолетов Ми-17 к оцениванию НАТО 1-го уровня
Азеришыг отбирает поставщика однофазных электрических счетчиков типа Smart-kart
AccessBank начал выдачу льготных агрокредитов
Уголовное дело возбуждено на Ставрополье после ДТП с шестью жертвами
Правительство Азербайджана планирует постепенный выход из управления предприятиями ЖКХ
Самая большая туристическая выставка в мире открылась в Берлине
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на капремонт улиц, систему освещения и закупку спецтехники в Гяндже
ГААД получит 850 тыс. манатов на строительство автодороги в Хызынском районе
ГААД получит 2,3 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Компания Bakcell приняла участие в карьерной ярмарке университета ADA
Банк ВТБ (Азербайджан) обновил условия по депозитам «Выгодный» и «Универсальный»
Министерство Образования, Bakcell и AzEduNet подписали протокол о сотрудничестве
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»