В ООН обеспокоены случаями убийств правозащитников и атаками на журналистов в мире

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет в среду заявила, что крайне обеспокоена количеством убийств защитников прав человека по всему миру.
"Я шокирована числом убийств защитников прав человека в мире", - сказала М.Бачелет, представляя ежегодный доклад на 40-ой сессии Совета по правам человека ООН в Женеве.
Она отметила, что в ряде случаев речь идет о людях и организациях, которые сотрудничают с ООН.
"Я очень обеспокоена репрессиями в отношении защитников прав человека и неправительственных организаций, которые сотрудничают с ООН", - заявила М.Бачелет.
Также она коснулась проблем, с которыми сталкиваются сотрудники СМИ.
"Атаки на журналистов, на свободу СМИ учащаются", - отметила она.
Верховный комиссар ООН по правам человека указала на важность обеспечения свободы СМИ, так как это позволит сохранить независимые источники информации. По ее словам, "достоверная независимая информация является основой участия общества в демократическом управлении (странами - ИФ)".
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