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Регион 06.03.2019 14:14

Президент Ирана не видит шанса на компромисс с США

Президент Ирана Хасан Рухани считает, что позиции Тегерана и Вашингтона настолько далеки друг от друга, что шанса на компромисс нет, сообщает в среду агентство Associated Press.

Х.Рухани отметил, что "США заявляют, что Иран должен измениться" и стать таким, каким он был до Исламской революции 1979 года.

"А мы говорим, что мы не пойдем назад", - сказал президент Ирана, выступая на иранском телефидении.

Таким образом, отметил президент, различия Ирана и США настолько велики, что "по ним не получится ни вести переговоров, ни достигнуть компромисса".

Также Х.Рухани обратил внимание на то, что Иран смог выстоять под напором американских санкций, сообщают иранские СМИ.

"Враги хотели, чтобы этот год стал годом их победы и нашего поражения, но великая иранская нация выстояла под давлением врагов", - сказал он.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, США, ПЕРЕГОВОРЫ, НЕВОЗМОЖНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]