Президент Грузии намерена существенно сократить число помилований

Практика президентского помилования заключенных в Грузии должна быть пересмотрена, их число следует существенно снизить, заявила президент страны Саломе Зурабишвили в среду в парламенте.

"Право на помилование означает отбор особых и индивидуальных дел, где преимущество уделяется гуманным принципам. Соблюдение этих принципов означает, что число актов президентского помилования должно быть существенно снижено. Это также снизит те риски для общества, которые всегда сопровождали массовое помилование", - сказала С.Зурабишвили в ежегодном докладе по вопросам внешней и внутренней политики.

"Комиссия по помилованию должна рассматривать те заявления заключенных, которые будут соответствовать новым критериям. Окончательное решение остается прерогативой президента", - сказала президент Грузии, отметив, что комиссия должна войти в структуру министерства юстиции и в ее работе должны участвовать представители разных ведомств.

В 2013-2018 годах президентом Грузии Георгием Маргвелашвили были помилованы более 3 тыс. заключенных.