Формат переговоров по Карабаху не может быть изменен – президент Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев приветствует позицию Европейской Комиссии (ЕК) и ряда ее комиссаров о недопустимости выдвижения условий по изменению формата урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

И.Алиев принял в среду в Баку спецпредставителя Европейского Союза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаара, сообщает сайт главы государства.

«И.Алиев отметил, что комментарии ЕК и ряда ее комиссаров о необходимости урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в рамках международного права, неустойчивости существующего статус-кво, продолжении переговоров на основе существующего формата и недопустимости выдвижения условий по переговорному процессу вызывают удовлетворение и поддерживаются Азербайджаном. Формат переговорного процесса не может быть изменен», - отмечается в информации.

Президент подчеркнул, что конфликт должен быть урегулирован на основе норм и принципов международного права в соответствии с принятыми резолюциями Совбеза ООН в рамках территориальной целостности Азербайджана.

Глава государства добавил, что Азербайджан заинтересован в справедливом урегулировании конфликта. При этом он отметил, что освобождение оккупированных территорий всегда являлись важным компонентом переговорного процесса.

По словам президента, противоречивые заявления официальных лиц Армении являются «неприемлемыми и препятствуют переговорному процессу». В связи с этим он призвал международное сообщество серьезно учесть этот факт.

Ф.Исазаде