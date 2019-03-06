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Карабахский конфликт 06.03.2019 14:20

Формат переговоров по Карабаху не может быть изменен – президент Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев приветствует позицию Европейской Комиссии (ЕК) и ряда ее комиссаров о недопустимости выдвижения условий по изменению формата урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

И.Алиев принял в среду в Баку спецпредставителя Европейского Союза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаара, сообщает сайт главы государства.

«И.Алиев отметил, что комментарии ЕК и ряда ее комиссаров о необходимости урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в рамках международного права, неустойчивости существующего статус-кво, продолжении переговоров на основе существующего формата и недопустимости выдвижения условий по переговорному процессу вызывают удовлетворение и поддерживаются Азербайджаном. Формат переговорного процесса не может быть изменен», - отмечается в информации.

Президент подчеркнул, что конфликт должен быть урегулирован на основе норм и принципов международного права в соответствии с принятыми резолюциями Совбеза ООН в рамках территориальной целостности Азербайджана.

Глава государства добавил, что Азербайджан заинтересован в справедливом урегулировании конфликта. При этом он отметил, что освобождение оккупированных территорий всегда являлись важным компонентом переговорного процесса.

По словам президента, противоречивые заявления официальных лиц Армении являются «неприемлемыми и препятствуют переговорному процессу». В связи с этим он призвал международное сообщество серьезно учесть этот факт.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЛИЕВ, КАРАБАХ, ПОЗИЦИЯ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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