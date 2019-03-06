Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9208 RUR   0.0258 GBR   2.2335 TRY   0.3154

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.56 -0.03 Brent 65.86 0.19

Погода в Баку

  ночь день

Оборона 06.03.2019 14:27

Капитальные инвестиции в укрепление армии Азербайджана в 2018 году составили почти $2 млрд

Капитальные инвестиции из госбюджета Азербайджана на укрепление армии в 2018 году составили 3,35 млрд манатов ($1,97 млрд по текущему курсу), сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

«Это на 526,8 млн манатов ($309,9 млн), или на 18,7% больше по сравнению с показателем 2017 года», - отметили в правительстве.

Данные средства были направлены на укрепление материально-технической базы Вооруженных сил, строительство и ремонт воинских частей и городков, социально-правовую защиту военнослужащих и развитие военно-промышленного потенциала.

«Одновременно в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджана в течение 2018 года из различных источников было направлено 8,4 млн манатов ($4,9 млн)», - сообщили в правительстве.

Как сообщалось, по данным на 1 марта 2019 года в Фонде помощи ВС Азербайджана накоплено около $57,7 млн (по текущему курсу).

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЮДЖЕТ, ОБОРОНА, ПРАВИТЕЛЬСТВО


Похожие новости


Путин критикует США за рекордный военный бюджет Трамп согласился вновь увеличить оборонный бюджет США Трамп подписал оборонный бюджет на 2019 год в объеме $717 млрд Сенат США одобрил оборонный бюджет на сумму более $700 млрд Американский конгресс намерен продлить запрет на сотрудничество Пентагона и МО РФ На оснащение Вооруженных сил идет основная часть расходов бюджета Минобороны - замминистра

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]