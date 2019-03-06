Капитальные инвестиции в укрепление армии Азербайджана в 2018 году составили почти $2 млрд

Капитальные инвестиции из госбюджета Азербайджана на укрепление армии в 2018 году составили 3,35 млрд манатов ($1,97 млрд по текущему курсу), сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.
«Это на 526,8 млн манатов ($309,9 млн), или на 18,7% больше по сравнению с показателем 2017 года», - отметили в правительстве.
Данные средства были направлены на укрепление материально-технической базы Вооруженных сил, строительство и ремонт воинских частей и городков, социально-правовую защиту военнослужащих и развитие военно-промышленного потенциала.
«Одновременно в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджана в течение 2018 года из различных источников было направлено 8,4 млн манатов ($4,9 млн)», - сообщили в правительстве.
Как сообщалось, по данным на 1 марта 2019 года в Фонде помощи ВС Азербайджана накоплено около $57,7 млн (по текущему курсу).
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»