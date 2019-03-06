Пакет соцреформ не окажет сильного влияния на инфляцию в Азербайджане – глава ЦБ

Социальные реформы, претворяемые в жизнь в Азербайджане, не окажут сильного влияния на инфляцию, считает глава Центрального банка Эльман Рустамов.
Коснувшись вопроса возможного роста денежной массы в результате реализации указа президента Азербайджана о решении вопроса проблемных кредитов, Э. Рустамов отметил, что большая часть выделяемой в рамках данного указа суммы не носит эмиссионный характер.
"Большая часть средств выделяемых для реализации указа по проблемным кредитам не носит эмиссионный характер. Эти средства уже были предусмотрены в госбюджете на 2019 год. Часть средств будет обладать эмиссионным характером, и для предотвращения роста инфляции мы будем использовать все инструменты, имеющиеся у Центрального банка. Для закрытия валютной позиции банков будут выпускаться облигации, кроме того мы будем проводить стерилизацию посредством нот и депозитных аукционов Центробанка", - сказал Э. Рустамов.
По его словам, влияние других социальных указов на инфляцию также будет незначительным. "Мы оценили их влияние в 0,3-0,4%. А у нас годовая инфляция составляет 1,7-1,8%. Так что сильного влияния на инфляцию не ожидается", - отметил глава ЦБ.
Ранее помощник президента по вопросам экономической политики и промышленности Натиг Амиров заявил, что правительство в 2019 году намерено направить свыше 2,2 млрд манатов (более $1,3 млрд) на реализацию социальных инициатив в рамках указов, подписанных президентом Ильхамом Алиевым в январе-феврале текущего года.
В частности, с 1 марта размер минимальной зарплаты в стране увеличен до 180 манатов (ранее 130 манатов), минимальной пенсии – до 160 манатов (ранее 116 манатов), президентской стипендии – до 210 манатов (ранее 185 манатов).
Наряду с этим, с марта число стипендиантов вузов, финансируемых за счет государства на основе показателей успеваемости, увеличено до 16 тыс. человек.
Кроме того, с 1 марта 2019 года ежемесячная президентская пенсия семьям воинов-интернационалистов, погибших, пропавших без вести и объявленных погибшими решением суда, выполняя свой долг в составе советских войск в Афганистане, повышена с 220 до 300 манатов, на 50% увеличены размеры ежемесячных пособий вынужденных переселенцев.
Президент также подписал указ о мерах по решению вопроса проблемных кредитов граждан Азербайджана.
Среднегодовая инфляция в Азербайджане на 2019 год прогнозируется на уровне 3,1%.
По итогам 2018 года среднегодовая инфляция в Азербайджане составила 2,3%.
А. Мамедов
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