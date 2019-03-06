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Регион 06.03.2019 14:36

Корабли ВМС Турции зашли в Новороссийск с деловым визитом

Два корвета ВМС Турции зашли в Новороссийск с деловым визитом, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Черноморского флота.

"Новейший корвет "Бургазада" ("Burgazada") и минный тральщик "Акчай" ("Akcay") осуществили деловой заход в Новороссийск в рамках проводимого командованием ВМС Турции военно-морского учения "Голубая Отчизна-2019" ("Mavi Vatan-2019")", - сообщили в пресс-службе.

По ее данным, заход кораблей продлится до 8 марта. Турецкие моряки проведут встречу с представителями администрации города и командиром Новороссийской военно-морской базы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ВМФ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]