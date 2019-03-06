Корабли ВМС Турции зашли в Новороссийск с деловым визитом

Два корвета ВМС Турции зашли в Новороссийск с деловым визитом, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Черноморского флота.

"Новейший корвет "Бургазада" ("Burgazada") и минный тральщик "Акчай" ("Akcay") осуществили деловой заход в Новороссийск в рамках проводимого командованием ВМС Турции военно-морского учения "Голубая Отчизна-2019" ("Mavi Vatan-2019")", - сообщили в пресс-службе.

По ее данным, заход кораблей продлится до 8 марта. Турецкие моряки проведут встречу с представителями администрации города и командиром Новороссийской военно-морской базы.