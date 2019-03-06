AZAL планирует в 2022-2023гг построить новый аэропорт в Шеки

ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) планирует в 2022-2023 годах построить новый аэропорт в городе Шеки, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.
«В настоящее время Шекинский аэропорт в состоянии принимать и отправлять только вертолеты всех типов. Однако, рассматривается возможность возобновления деятельности аэропорта в полном объеме (для приема самолетов – ИФ). Согласно стратегическому плану развития ЗАО «Азербайджанские авиалинии», рассчитанной на период 2018-2025гг, строительство в Шеки нового аэропорта планируется в 2022-2023 годах», - отметили в правительстве.
Реализация данного проекта станет возможной при финансировании из госбюджета.
«Предварительно предстоит изучить показатели пассажироперевозок из города Шеки и прилегающих к нему населенных пунктов через ближайшие международные аэропорты в Габала и Загаталах и потока туристов в этот регион», - подчеркнули в правительстве.
В Азербайджане в настоящее время в различных регионах страны функционируют 6 международных аэропортов.
Н.Аббасова
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»