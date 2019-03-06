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Транспорт и связь 06.03.2019 14:43

AZAL планирует в 2022-2023гг построить новый аэропорт в Шеки

ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) планирует в 2022-2023 годах построить новый аэропорт в городе Шеки, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

«В настоящее время Шекинский аэропорт в состоянии принимать и отправлять только вертолеты всех типов. Однако, рассматривается возможность возобновления деятельности аэропорта в полном объеме (для приема самолетов – ИФ). Согласно стратегическому плану развития ЗАО «Азербайджанские авиалинии», рассчитанной на период 2018-2025гг, строительство в Шеки нового аэропорта планируется в 2022-2023 годах», - отметили в правительстве.

Реализация данного проекта станет возможной при финансировании из госбюджета.

«Предварительно предстоит изучить показатели пассажироперевозок из города Шеки и прилегающих к нему населенных пунктов через ближайшие международные аэропорты в Габала и Загаталах и потока туристов в этот регион», - подчеркнули в правительстве.

В Азербайджане в настоящее время в различных регионах страны функционируют 6 международных аэропортов.

Н.Аббасова

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Тэги: АЭРОПОРТ, СТРОИТЕЛЬСТВО, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]