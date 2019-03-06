Президент Латвии обещает в марте вновь внести в парламент законопроект о предоставлении гражданства детям неграждан

Президент Латвии Раймонд Веойнис планирует в марте подать в парламент страны законодательную инициативу об автоматическом предоставлении латвийского гражданства родившимся на территории страны детям неграждан.

Р.Веойнис сообщил об этом в среду после еженедельной встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем.

Как сообщалось, в сентябре 2018 года Сейм Латвии предыдущего созыва отклонил поданный президентом законопроект о прекращении присвоения статуса негражданина детям, родившимся в республике после 1 июня 2018 года.

Ранее Р.Вейонис заявлял, что подаст эту инициативу повторно в надежде, что новый состав парламента (после выборов 6 октября прошлого года - ИФ) поступит иначе, подчеркнув, что в этом вопросе необходимо поставить точку.

"Дети, родившиеся в Латвии, должны стать гражданами Латвии. Если же родители хотят отказаться от латвийского гражданства, пусть пишут заявление и выбирают для детей гражданство той страны, которой хотят", - сказал Р.Веойнис

Принять такой порядок Ригу призывает также комиссия Совета Европы против расизма и нетерпимости, которая в минувший вторник опубликовала отчет о борьбе с преступлениями на почве ненависти в Латвии. Не позднее чем через два года после публикации своего доклада комиссия проверит выполнение этой рекомендации.