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Дальнее зарубежье 06.03.2019 15:48

Президент Латвии обещает в марте вновь внести в парламент законопроект о предоставлении гражданства детям неграждан

Президент Латвии Раймонд Веойнис планирует в марте подать в парламент страны законодательную инициативу об автоматическом предоставлении латвийского гражданства родившимся на территории страны детям неграждан.

Р.Веойнис сообщил об этом в среду после еженедельной встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем.

Как сообщалось, в сентябре 2018 года Сейм Латвии предыдущего созыва отклонил поданный президентом законопроект о прекращении присвоения статуса негражданина детям, родившимся в республике после 1 июня 2018 года.

Ранее Р.Вейонис заявлял, что подаст эту инициативу повторно в надежде, что новый состав парламента (после выборов 6 октября прошлого года - ИФ) поступит иначе, подчеркнув, что в этом вопросе необходимо поставить точку.

"Дети, родившиеся в Латвии, должны стать гражданами Латвии. Если же родители хотят отказаться от латвийского гражданства, пусть пишут заявление и выбирают для детей гражданство той страны, которой хотят", - сказал Р.Веойнис

Принять такой порядок Ригу призывает также комиссия Совета Европы против расизма и нетерпимости, которая в минувший вторник опубликовала отчет о борьбе с преступлениями на почве ненависти в Латвии. Не позднее чем через два года после публикации своего доклада комиссия проверит выполнение этой рекомендации.

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Тэги: ЛАТВИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, НЕГРАЖДАНЕ, ДЕТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]