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Регион 06.03.2019 16:03

Юнкер и Пашинян обсудили финансовое содействие ЕС Армении, либерализацию визового режима

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на встрече с главой армянского правительства Николом Пашиняном подтвердил готовность ЕС продолжать оказание финансовой помощи Армении, содействовать либерализации визового режима, сообщает в среду пресс-служба правительства Армении.

"На встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Брюсселе глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отметил, что ЕС подтверждает свою готовность продолжить финансовое и консультационное содействие Армении", - говорится в сообщении.

По словам главы Еврокомиссии, ЕС будет содействовать Армении в вопросах защиты прав человека и фундаментальных реформах по ряду направлений.

В свою очередь Н.Пашинян отметил, что сотрудничество с ЕС имеет большое значение для Армении, в частности, укрепления экономического развития и демократических институтов.

"Н.Пашинян отметил, что в контексте реформ Евросоюз не ставил и не ставит перед Арменией вопроса о геополитическом выборе, что позволяет правительству свободно сотрудничать с европейскими структурами", - отметили в пресс-службе правительства.

На встрече стороны обсудили также процесс либерализации визового режима, сообщили в пресс-службе.

"Была отмечена важность начала диалога в этом направлении. Жан-Клод Юнкер отметил, что либерализация визового режима будет способствовать не только углублению сотрудничества между государствами и правительствами, но и будет стимулировать человеческие связи, и ЕС готов содействовать этому процессу", - отметили в пресс-службе правительства Армении.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ЕС, ЮНКЕР, СОДЕЙСТВИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]