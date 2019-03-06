Юнкер и Пашинян обсудили финансовое содействие ЕС Армении, либерализацию визового режима

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на встрече с главой армянского правительства Николом Пашиняном подтвердил готовность ЕС продолжать оказание финансовой помощи Армении, содействовать либерализации визового режима, сообщает в среду пресс-служба правительства Армении.
"На встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Брюсселе глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отметил, что ЕС подтверждает свою готовность продолжить финансовое и консультационное содействие Армении", - говорится в сообщении.
По словам главы Еврокомиссии, ЕС будет содействовать Армении в вопросах защиты прав человека и фундаментальных реформах по ряду направлений.
В свою очередь Н.Пашинян отметил, что сотрудничество с ЕС имеет большое значение для Армении, в частности, укрепления экономического развития и демократических институтов.
"Н.Пашинян отметил, что в контексте реформ Евросоюз не ставил и не ставит перед Арменией вопроса о геополитическом выборе, что позволяет правительству свободно сотрудничать с европейскими структурами", - отметили в пресс-службе правительства.
На встрече стороны обсудили также процесс либерализации визового режима, сообщили в пресс-службе.
"Была отмечена важность начала диалога в этом направлении. Жан-Клод Юнкер отметил, что либерализация визового режима будет способствовать не только углублению сотрудничества между государствами и правительствами, но и будет стимулировать человеческие связи, и ЕС готов содействовать этому процессу", - отметили в пресс-службе правительства Армении.
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