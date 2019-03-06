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СНГ 06.03.2019 16:15

Военное сотрудничество с РФ является одним из приоритетов для Киргизии - Генштаб ВС Киргизии

Развитие военного сотрудничества с Россией является одним из приоритетов внешней политики Киргизии, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Киргизии Райимберды Дуйшенбиев на встрече в Бишкеке с командующим Центральным военным округом (ЦВО) РФ Александром Лапиным.

"Наши страны связывают тесные отношения стратегического партнерства. Военное сотрудничество с Россией является одним из приоритетных направлений международного сотрудничества", - приводит слова киргизского военачальника пресс-служба Генштаба Киргизии.

В ведомстве сообщили, что участники встречи обсудили вопросы обеспечения и укрепления региональной безопасности, изменения в военно-политической обстановке в регионе, вопросы совместного применения ВС двух стран, порядок проведения совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки.

"Российская сторона поделилась опытом, приобретенным в ходе боевых операций в Сирии, а также отметила необходимость сохранения и дальнейшего развития исторических связей и военно-патриотического воспитания", - сообщили в пресс-службе киргизского военного ведомства.

В ходе встречи стороны также обсудили подготовку к предстоящему празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, добавили в пресс-службе.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, РОССИЯ, ВОЕНСОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]