Военное сотрудничество с РФ является одним из приоритетов для Киргизии - Генштаб ВС Киргизии

Развитие военного сотрудничества с Россией является одним из приоритетов внешней политики Киргизии, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Киргизии Райимберды Дуйшенбиев на встрече в Бишкеке с командующим Центральным военным округом (ЦВО) РФ Александром Лапиным.

"Наши страны связывают тесные отношения стратегического партнерства. Военное сотрудничество с Россией является одним из приоритетных направлений международного сотрудничества", - приводит слова киргизского военачальника пресс-служба Генштаба Киргизии.

В ведомстве сообщили, что участники встречи обсудили вопросы обеспечения и укрепления региональной безопасности, изменения в военно-политической обстановке в регионе, вопросы совместного применения ВС двух стран, порядок проведения совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки.

"Российская сторона поделилась опытом, приобретенным в ходе боевых операций в Сирии, а также отметила необходимость сохранения и дальнейшего развития исторических связей и военно-патриотического воспитания", - сообщили в пресс-службе киргизского военного ведомства.

В ходе встречи стороны также обсудили подготовку к предстоящему празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, добавили в пресс-службе.