Россия открыта для тесной и доверительной работы в борьбе с международным терроризмом - Путин

Россия, несмотря ни на какие текущие сложности в отношениях, всегда будет готова к сотрудничеству с другими странами для борьбы с международным терроризмом, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Как бы ни складывались наши текущие отношения с теми или другими странами, Россия всегда будет открыта для самой тесной и доверительной работы по борьбе с международным терроризмом, с этим общим вызовом всему человечеству", - сказал В.Путин, выступая в среду на коллегии ФСБ России.
Он подчеркнул, что взаимодействие с зарубежными партнерами необходимо развивать, как и координировать усилия.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»