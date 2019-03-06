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СНГ 06.03.2019 16:29

Россия открыта для тесной и доверительной работы в борьбе с международным терроризмом - Путин

Россия, несмотря ни на какие текущие сложности в отношениях, всегда будет готова к сотрудничеству с другими странами для борьбы с международным терроризмом, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Как бы ни складывались наши текущие отношения с теми или другими странами, Россия всегда будет открыта для самой тесной и доверительной работы по борьбе с международным терроризмом, с этим общим вызовом всему человечеству", - сказал В.Путин, выступая в среду на коллегии ФСБ России.

Он подчеркнул, что взаимодействие с зарубежными партнерами необходимо развивать, как и координировать усилия.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, АНТИТЕРРОР, ГОТОВНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]