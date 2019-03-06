Россия открыта для тесной и доверительной работы в борьбе с международным терроризмом - Путин

Россия, несмотря ни на какие текущие сложности в отношениях, всегда будет готова к сотрудничеству с другими странами для борьбы с международным терроризмом, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Как бы ни складывались наши текущие отношения с теми или другими странами, Россия всегда будет открыта для самой тесной и доверительной работы по борьбе с международным терроризмом, с этим общим вызовом всему человечеству", - сказал В.Путин, выступая в среду на коллегии ФСБ России.

Он подчеркнул, что взаимодействие с зарубежными партнерами необходимо развивать, как и координировать усилия.