Глава МИД Узбекистана обсудил запуск афганского урегулирования с советником президента Афганистана

Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов и советник президента Афганистана по национальной безопасности Хамидулла Мухиб на встрече в Ташкенте обсудили запуск мирного афганского урегулирования, ситуацию в регионе, сообщает в среду пресс-служба узбекского внешнеполитического ведомства.
"Стороны обсудили круг вопросов, связанных с запуском мирного процесса в Афганистане, а также обменялись мнениями по региональной проблематике", - говорится в сообщении.
А.Камилов заявил, что Афганистан является одним из важных направлений внешней политики Узбекистана, Ташкент намерен оказывать всемерное содействие в восстановлении афганской экономики.
По словам Х.Мухиба, участие узбекской стороны в реализации стратегически значимых для Афганистана проектах в области транспорта, энергетики, образования является значимой частью и важным условием стабилизации в стране, ее включения в экономику Центральной Азии.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»