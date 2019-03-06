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СНГ 06.03.2019 16:46

Глава МИД Узбекистана обсудил запуск афганского урегулирования с советником президента Афганистана

Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов и советник президента Афганистана по национальной безопасности Хамидулла Мухиб на встрече в Ташкенте обсудили запуск мирного афганского урегулирования, ситуацию в регионе, сообщает в среду пресс-служба узбекского внешнеполитического ведомства.

"Стороны обсудили круг вопросов, связанных с запуском мирного процесса в Афганистане, а также обменялись мнениями по региональной проблематике", - говорится в сообщении.

А.Камилов заявил, что Афганистан является одним из важных направлений внешней политики Узбекистана, Ташкент намерен оказывать всемерное содействие в восстановлении афганской экономики.

По словам Х.Мухиба, участие узбекской стороны в реализации стратегически значимых для Афганистана проектах в области транспорта, энергетики, образования является значимой частью и важным условием стабилизации в стране, ее включения в экономику Центральной Азии.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, МИД, АФГАНИСТАН, БЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]