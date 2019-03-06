Правительство Азербайджана планирует постепенный выход из управления предприятиями ЖКХ

Правительство Азербайджана планирует постепенно отказываться от управления госкомпаниями в жилищно-коммунальной сфере, заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.
"Выход правительства из процесса управления коммунальными услугами будет постепенным, так как в противном случае это может привести к значительному росту тарифов и соответственно расходов населения", - сказал С.Бабаев в среду на форуме, посвященном диверсификации экономики Азербайджана.
Министр отметил, что строительство только одного полигона по управлению бытовыми отходами оценивается в $40 млн, не говоря о расходах на его содержание.
"В свое время (до назначения на пост министра труда С.Бабаев занимал должность замминистра экономики – ИФ) я тесно занимался данным вопросом и скажу, что в случае выхода государства из процесса управления только бытовыми отходами сегодня, ежемесячная стоимость данного вида коммунальных услуг для населения составит около 100 манатов. Поэтому мы намерены создать всю инфраструктуру и только потом обсуждать процесс выхода государства (из управления предприятиями ЖКХ - ИФ)", - отметил С. Бабаев.
А.Мамедов
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