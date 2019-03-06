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Социум 06.03.2019 15:32

Правительство Азербайджана планирует постепенный выход из управления предприятиями ЖКХ

Правительство Азербайджана планирует постепенно отказываться от управления госкомпаниями в жилищно-коммунальной сфере, заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

"Выход правительства из процесса управления коммунальными услугами будет постепенным, так как в противном случае это может привести к значительному росту тарифов и соответственно расходов населения", - сказал С.Бабаев в среду на форуме, посвященном диверсификации экономики Азербайджана.

Министр отметил, что строительство только одного полигона по управлению бытовыми отходами оценивается в $40 млн, не говоря о расходах на его содержание.

"В свое время (до назначения на пост министра труда С.Бабаев занимал должность замминистра экономики – ИФ) я тесно занимался данным вопросом и скажу, что в случае выхода государства из процесса управления только бытовыми отходами сегодня, ежемесячная стоимость данного вида коммунальных услуг для населения составит около 100 манатов. Поэтому мы намерены создать всю инфраструктуру и только потом обсуждать процесс выхода государства (из управления предприятиями ЖКХ - ИФ)", - отметил С. Бабаев.

А.Мамедов

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Тэги: УСЛУГИ, КОММУНАЛЬНЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]