Правительство Азербайджана планирует постепенный выход из управления предприятиями ЖКХ

Правительство Азербайджана планирует постепенно отказываться от управления госкомпаниями в жилищно-коммунальной сфере, заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

"Выход правительства из процесса управления коммунальными услугами будет постепенным, так как в противном случае это может привести к значительному росту тарифов и соответственно расходов населения", - сказал С.Бабаев в среду на форуме, посвященном диверсификации экономики Азербайджана.

Министр отметил, что строительство только одного полигона по управлению бытовыми отходами оценивается в $40 млн, не говоря о расходах на его содержание.

"В свое время (до назначения на пост министра труда С.Бабаев занимал должность замминистра экономики – ИФ) я тесно занимался данным вопросом и скажу, что в случае выхода государства из процесса управления только бытовыми отходами сегодня, ежемесячная стоимость данного вида коммунальных услуг для населения составит около 100 манатов. Поэтому мы намерены создать всю инфраструктуру и только потом обсуждать процесс выхода государства (из управления предприятиями ЖКХ - ИФ)", - отметил С. Бабаев.

А.Мамедов