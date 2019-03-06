Надзиратели тюрем во Франции провели акции протеста после нападения заключенного на их коллег

В 18 французских тюрьмах в среду утром прошли акции протеста надзирателей после нападения заключенного на двух их коллег в исправительном учреждении в коммуне Конде-Сюр-Сарт, сообщает в среду Associated Press.

В сообщениях отмечается, что в каждом отдельном случае протестующие сами решали, как именно они в рамках своей акции "блокируют" тюрьму. К примеру, в ряде случаев они до минимума ограничили свою работу, в других - ограничили доступ к заключенным медперсонала. В некоторых тюрьмах приостановили свидания заключенных с родственниками и на время прекратили доставку почты.

К середине дня большинство акций протеста подошло к концу.

Накануне в тюрьме Конде-Сюр-Сарт заключенный напал на двух охранников, ранив их керамическим ножом. Нанеся им ранения, мужчина забаррикадировался в камере.

Инцидент произошел, когда заключенного навещала его супруга. Она скончалась от полученных ранений в результате возникшей потасовки.

В Париже атаку назвали терактом.