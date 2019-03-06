Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9208 RUR   0.0258 GBR   2.2335 TRY   0.3154

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.56 -0.03 Brent 65.86 0.19

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 06.03.2019 17:03

Надзиратели тюрем во Франции провели акции протеста после нападения заключенного на их коллег

В 18 французских тюрьмах в среду утром прошли акции протеста надзирателей после нападения заключенного на двух их коллег в исправительном учреждении в коммуне Конде-Сюр-Сарт, сообщает в среду Associated Press.

В сообщениях отмечается, что в каждом отдельном случае протестующие сами решали, как именно они в рамках своей акции "блокируют" тюрьму. К примеру, в ряде случаев они до минимума ограничили свою работу, в других - ограничили доступ к заключенным медперсонала. В некоторых тюрьмах приостановили свидания заключенных с родственниками и на время прекратили доставку почты.

К середине дня большинство акций протеста подошло к концу.

Накануне в тюрьме Конде-Сюр-Сарт заключенный напал на двух охранников, ранив их керамическим ножом. Нанеся им ранения, мужчина забаррикадировался в камере.

Инцидент произошел, когда заключенного навещала его супруга. Она скончалась от полученных ранений в результате возникшей потасовки.

В Париже атаку назвали терактом.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, ТЮРЬМЫ, МЕРЫ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]