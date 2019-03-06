ФСБ возбудила более 400 дел в рамках борьбы с коррупцией в 2018 году - Путин

ФСБ России в прошлом году возбудила 405 уголовных дел в рамках борьбы с коррупцией, по материалам службы другие правоохранительные органы возбудили несколько тысяч дел по этой категории, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Среди ключевых направлений вашей работы - обеспечение экономической безопасности и борьба с коррупцией. В сфере противодействия коррупции органами безопасности возбуждено 405 уголовных дел, по материалам ФСБ другими правоохранительными органами возбуждено около 7 тыс. дел", - сказал В.Путин, выступая на коллегии ФСБ.
"Масштабные ресурсы, которые страна выделяет на цели развития, а также на реализацию Гособоронзаказа, должны быть защищены. Прошу координировать эту работу со специалистами Счетной палаты, Росфинмониторинга и других ведомств", - сказал В.Путин.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»