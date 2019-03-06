Экс-глава ВАК награжден орденом Шохрат

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении орденом «Шохрат» бывшего главу Всероссийского Азербайджанского Конгресса Фазиля Гурбанова, сообщает сайт главы государства.

«Ф.Гурбанов представлен к ордену «Шохрат» за плодотворную диаспорскую деятельность и заслуги в развитии научных связей между Азербайджаном и Россией», - говорится в сообщении.

Р.Бабаев