Экс-глава ВАК награжден орденом Шохрат

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении орденом «Шохрат» бывшего главу Всероссийского Азербайджанского Конгресса Фазиля Гурбанова, сообщает сайт главы государства.
«Ф.Гурбанов представлен к ордену «Шохрат» за плодотворную диаспорскую деятельность и заслуги в развитии научных связей между Азербайджаном и Россией», - говорится в сообщении.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»