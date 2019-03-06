WTI дешевеет на сигналах роста запасов в США, Brent стабильна у $65,8 за баррель

Цены на нефть эталонной марки WTI снижаются в среду на данных о существенном увеличении ее товарных запасов в США.

Цена майских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:30 понизилась на $0,04 (0,06%) - до $65,82 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) упала к этому времени на $0,44 (0,78%) - до $56,12 за баррель.

По оценкам Американского института нефти (API), коммерческие запасы нефти в США по итогам недели, завершившейся 1 марта, подскочили на 7,29 млн баррелей. При этом резервы бензина уменьшились на 391 тыс. баррелей, а запасы дистиллятов сократились на 3,1 млн баррелей.

Официальные статданные Минэнерго США будут обнародованы в среду в 19:30 . Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют, что они укажут на рост запасов нефти в США на 1,9 млн баррелей. По их оценкам, резервы бензина в стране уменьшились на прошлой неделе на 2 млн баррелей, а запасы дистиллятов сократились на 1,4 млн баррелей.

"Вывод очевиден - США по-прежнему отлично обеспечены топливом, и ситуация не изменится на фоне обновления рекордов нефтедобычи", - говорит аналитик PVM Oil Associates Стивен Бреннок.

Дополнительным негативным фактором для нефтяного рынка стал новый прогноз Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Как сообщалось, ОЭСР в среду ухудшила прогноз подъема глобального ВВП в 2019 году до 3,3% против ожидавшихся ранее 3,5%.

Пересмотр прогнозов связан в том числе с сохранением основных рисков и более значительным ослаблением роста в Европе, говорится в отчете Interim Economic Outlook.