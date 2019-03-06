ВВС Азербайджана готовит несколько вертолетов Ми-17 к оцениванию НАТО 1-го уровня

Мобильная учебная группа НАТО проводит в Баку семинар на тему «Воздушные операции с участием вертолетов», сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

«Семинар проводится с целью подготовки пары вертолетов Ми-17 ВВС Азербайджана, заявленных в Объединение Совместных Сил Концепции Оперативных Возможностей (КОВ), к оцениванию НАТО 1-го уровня (NEL-1)»,- говорится в сообщении.

Семинар продлится до 8 марта. На нем будут представлены брифинги по различным темам.

Ф.Исазаде