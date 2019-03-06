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Оборона 06.03.2019 15:51

ВВС Азербайджана готовит несколько вертолетов Ми-17 к оцениванию НАТО 1-го уровня

Мобильная учебная группа НАТО проводит в Баку семинар на тему «Воздушные операции с участием вертолетов», сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

«Семинар проводится с целью подготовки пары вертолетов Ми-17 ВВС Азербайджана, заявленных в Объединение Совместных Сил Концепции Оперативных Возможностей (КОВ), к оцениванию НАТО 1-го уровня (NEL-1)»,- говорится в сообщении.

Семинар продлится до 8 марта. На нем будут представлены брифинги по различным темам.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ВЕРТОЛЕТЫ, НАТО, ОЦЕНИВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]