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ТЭК 06.03.2019 15:55

Дания еще не приняла решение по прокладке "Северного потока 2" в своих территориальных водах - МИД

Дания пока не приняла решение о том, разрешит ли она прокладывать газопровод "Северный поток 2" в своих территориальных водах, сообщает в понедельник агентство Associated Press со ссылкой на главу МИД Дании Андерса Самуэльсена.

А.Самуэльсен, по данным агентства, заявил, что Копенгаген планирует оценить, "что происходит в России и то, как они (российские власти - ИФ) обходятся с Украиной".

Министр отметил, что с учетом продолжающегося конфликта с Украиной, действия России "определенно не соответствуют интересам Дании в целом".

В настоящее время, Датское энергетическое агентство рассматривает заявку на строительство газопровода, поданную "Газпромом". Если заявка будет отклонена, альтернативный маршрут прокладки будет более дорогостоящим, отмечает агентство.

К настоящему времени оператор проекта "Северный поток 2" получил национальные разрешения во всех других юрисдикциях, через которые проходит газопровод из России в Германию, кроме Дании.

Дания затянула процесс выдачи разрешения, приняв законодательство, которое позволяет наложить вето на прокладку газопровода по своей территории. Премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен в июне прошлого года заявил, что предлагает вынести обсуждение проекта "Северный поток 2" на общеевропейский уровень.

Оператор "Северного потока 2" подал также заявку на прокладку газопровода по другому маршруту, который не затрагивает территориальные воды Дании, а проходит в исключительной экономической зоне к северо-западу от острова Борнхольм. Однако компания не отозвала и первоначальную заявку.

Газопровод "Северный поток 2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность - более 1,2 тыс. км. Пропускная способность составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. "Газпром" начал строительство газопровода в прошлом году и намерен достроить его до конца текущего года.

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Тэги: ДАНИЯ, ГАЗОПРОВОД, РОССИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]