Азербайджан произвел в 2018 году продукцию оборонного назначения на $146 млн

Объем производства продукции оборонного назначения в Азербайджане в 2018 году составил 247,8 млн манатов ($145,8 млн) против 279,4 млн манатов ($164,3 млн) в 2017 году, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

«Экспортные операции с учетом кооперации составили на сумму 118,5 млн манатов ($69,7 млн)», - отметили в правительстве.

Азербайджан в настоящее время экспортирует боеприпасы, современные стрелковое оружие, БПЛА, бронетехнику собственного производства в более чем 10 стран.

«Объем государственных заказов на продукцию оборонного назначения в минувшем году составил 106,2 млн манатов ($62,5 млн)», - подчеркнули в правительстве.

В 2018 году опытно-конструкторские работы охватили 103 темы, рекомендованы к принятию на вооружение два вида продукции, подготовка к производству которых завершена, организовано серийное производство атакующих пулеметов специального назначения, магазинов на 100 винтовочных патронов и патронных лент.

«В 2019 году станет возможным выпуск осколочно-фугасных и зажигательных снарядом, боевых зарядов для 4 видов гранат, снайперской винтовки, патрульных машин для спецназа, бронебойно-трассирующих пуль, различных боеприпасов, гильз и фюзеляжей для артиллерийских и танковых пушек, автоматических пушек», - отметили в правительстве.

В настоящее время предприятия оборонного назначения республики производят более 1,2 тыс. наименования изделий и их комплектующих частей.

В 2018 году было отремонтировано 486 единиц различных стрелковых орудий и другого имущества и утилизировано 2,5 тыс. единиц товаров и имущества.

«В настоящее время предприятия оборонного назначения Азербайджана ежегодно производят гражданские изделия 272 наименований на сумму 14,3 млн манатов», - подчеркнули в правительстве.

Р.Бабаев