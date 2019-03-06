Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9208 RUR   0.0258 GBR   2.2335 TRY   0.3154

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.56 -0.03 Brent 65.86 0.19

Погода в Баку

  ночь день

Оборона 06.03.2019 16:19

Азербайджан произвел в 2018 году продукцию оборонного назначения на $146 млн

Объем производства продукции оборонного назначения в Азербайджане в 2018 году составил 247,8 млн манатов ($145,8 млн) против 279,4 млн манатов ($164,3 млн) в 2017 году, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

«Экспортные операции с учетом кооперации составили на сумму 118,5 млн манатов ($69,7 млн)», - отметили в правительстве.

Азербайджан в настоящее время экспортирует боеприпасы, современные стрелковое оружие, БПЛА, бронетехнику собственного производства в более чем 10 стран.

«Объем государственных заказов на продукцию оборонного назначения в минувшем году составил 106,2 млн манатов ($62,5 млн)», - подчеркнули в правительстве.

В 2018 году опытно-конструкторские работы охватили 103 темы, рекомендованы к принятию на вооружение два вида продукции, подготовка к производству которых завершена, организовано серийное производство атакующих пулеметов специального назначения, магазинов на 100 винтовочных патронов и патронных лент.

«В 2019 году станет возможным выпуск осколочно-фугасных и зажигательных снарядом, боевых зарядов для 4 видов гранат, снайперской винтовки, патрульных машин для спецназа, бронебойно-трассирующих пуль, различных боеприпасов, гильз и фюзеляжей для артиллерийских и танковых пушек, автоматических пушек», - отметили в правительстве.

В настоящее время предприятия оборонного назначения республики производят более 1,2 тыс. наименования изделий и их комплектующих частей.

В 2018 году было отремонтировано 486 единиц различных стрелковых орудий и другого имущества и утилизировано 2,5 тыс. единиц товаров и имущества.

«В настоящее время предприятия оборонного назначения Азербайджана ежегодно производят гражданские изделия 272 наименований на сумму 14,3 млн манатов», - подчеркнули в правительстве.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ОБОРОПРОМП, ПРОИЗВОДСТВО

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]