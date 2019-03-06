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Финансы 06.03.2019 16:23

Швейцария представила новую банкноту в 1000 франков

Швейцарский национальный банк (SNB, центробанк страны) представил купюру в 1000 франков нового образца, которая станет самой дорогой банкнотой Европы и второй по ценности в мире (после купюры в 10 тыс. брунейских долларов).

Купюра, которая поступит в обращение с 13 марта, выполнена в фиолетовом цветовом решении с использованием полимерных волокон, как и другие банкноты новой, девятой серии. Основная тема дизайна купюры - коммуникация и язык.

Отмечается, что в последнее время в мире наметилась тенденция к выводу из обращения особо крупных купюр, поскольку они активно используются в криминальном мире, а также на фоне роста популярности электронных платежей. В частности, Европейский центральный банк (ЕЦБ) принял решение прекратить печатать банкноты в 500 евро с апреля 2019 года.

Однако в силу культурных особенностей в Швейцарии наличные деньги по-прежнему в ходу, заявил заместитель председателя SNB Фриц Цурбрюг.

Как показываю данные опроса ЦБ за 2017 год, порядка 70% всех платежей в Швейцарии осуществлялись за наличные. В стоимостном выражении показатель составляет около 45%. Порядка 40% опрошенных хотя бы раз оплачивали покупки банкнотой в 1000 франков в течение года, причем в италоговорящем кантоне Тичино показатель достигает 60%, главным образом за счет населения старше 55 лет.

Полная смена швейцарских франков на купюры нового образца завершится в сентябре 2019 года, когда ЦБ представит последнюю банкноту, номиналом в 100 франков.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ШВЕЙЦАРИЯ, ЦЕНТРОБАНК, БАНКНОТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]