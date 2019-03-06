AccessBank начал выдачу льготных агрокредитов

ОАО «AccessBank» начало сотрудничество с Агентством по агрокредитам и развитию, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в банке.
«В рамках сотрудничества AccessBank начинает выдавать льготные кредиты за счет средств ведомства под 7% годовых на сумму до 200 тыс. манатов», - отметили в банке.
Клиенты банка также могут воспользоваться льготным периодом - до 12 месяцев.
Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев в декабре 2018 года утвердил порядок использования средств Агентства по аграрным кредитам и развитию.
Согласно правилам, средства агентства могут быть использованы на финансирование проектов, направленных на совершенствования производства, переработки, хранения и продажи сельхозпродукции, инновационных проектов по агроразвитию регионов, проектов, направленных на улучшение производственных средств, а также на финансирование их льготной продажи и лизинга, проектов развития животноводства.
Кроме этого средства агентства могут быть направлены на финансирование пилотных проектов министерства сельского хозяйства.
Правила также определяют максимальный лимит кредитной линии, предоставляемой для каждой уполномоченной организации Агентства - 5 млн манатов. Остаток общей суммы, привлеченной банком не должен превышать его совокупный капитал, а для НБКО этот лимит установлен в размере уставного капитала.
Также определены размеры, сроки и проценты по льготным кредитам, выдаваемым субъектам предпринимательства.
В частности, кредиты, выдаваемые агентством делятся на микрокредиты (до 5 тыс. манатов), небольшие (от 5 тыс. до 30 тыс. манатов), средние (от 30 тыс. до 100 тыс. манатов) и крупные (от 100 тыс. до 200 тыс. манатов). В отдельную группу выделены кредиты на закупку агротехники – их максимальный размер установлен в 1 млн. манатов.
Микрокредиты выдаются на срок до 2 лет, небольшие и средние кредиты –до 3 лет, крупные кредиты – до 5 лет. Льготный срок по кредитам составит до 12, до 18 и до 24 месяцев соответственно.
Агентство предоставляет кредиты уполномоченным организациям по 2% годовых. Процентная ставка для предпринимателей же не должна превышать 7% годовых.
А.Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»