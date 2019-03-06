Банк ВТБ (Азербайджан) обновил условия по депозитам «Выгодный» и «Универсальный»

Банк ВТБ (Азербайджан) предоставляет возможность открыть депозиты «Выгодный» и «Универсальный» на любой удобный для клиента срок от 90 до 730 дней. Ранее данные вклады открывались на фиксированные сроки - 3, 6, 12 или 24 месяца.

Кроме того, в зависимости от срока и валюты вклада процентные ставки по депозитам выросли на 0,5 п.п. – до 9,55% по депозиту «Выгодный» и до 8,3% - по «Универсальному». При этом банк предлагает возможность также увеличить доходность по этим вкладам в манатах при размещении средств через дистанционные каналы (интернет или мобильный банк, WhatsApp, Call-центр или сайт банка): процентная ставка увеличивается на 0,2 п.п.

Разместить средства можно в манатах, долларах США и российских рублях. Минимальная сумма размещения по обоим предложениям составляет 100 манатов (или эквивалент в иностранной валюте). По желанию клиента начисленные проценты могут быть переведены на банковскую карту или текущий счет и выплачиваться на ежемесячной основе или в конце срока депозита.

При открытии вклада клиенту бесплатно предоставляется пластиковая карта для снятия начисленных процентов, а также услуга SMS-уведомления и подключение к интернету/и мобильному банкингу.