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06.03.2019 16:43

Банк ВТБ (Азербайджан) обновил условия по депозитам «Выгодный» и «Универсальный»

Банк ВТБ (Азербайджан) предоставляет возможность открыть депозиты «Выгодный» и «Универсальный» на любой удобный для клиента срок от 90 до 730 дней. Ранее данные вклады открывались на фиксированные сроки - 3, 6, 12 или 24 месяца.

Кроме того, в зависимости от срока и валюты вклада процентные ставки по депозитам выросли на 0,5 п.п. – до 9,55% по депозиту «Выгодный» и до 8,3% - по «Универсальному». При этом банк предлагает возможность также увеличить доходность по этим вкладам в манатах при размещении средств через дистанционные каналы (интернет или мобильный банк, WhatsApp, Call-центр или сайт банка): процентная ставка увеличивается на 0,2 п.п.

Разместить средства можно в манатах, долларах США и российских рублях. Минимальная сумма размещения по обоим предложениям составляет 100 манатов (или эквивалент в иностранной валюте). По желанию клиента начисленные проценты могут быть переведены на банковскую карту или текущий счет и выплачиваться на ежемесячной основе или в конце срока депозита.

При открытии вклада клиенту бесплатно предоставляется пластиковая карта для снятия начисленных процентов, а также услуга SMS-уведомления и подключение к интернету/и мобильному банкингу.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]