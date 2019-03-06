Медведев назвал выход США из ДРСМД серьезной историей, представляющей опасность для мировой безопасности

Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) - это серьезная история, представляющая опасность для глобальной безопасности, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Всякий выход из договора, если не истек срок его действия, уже представляет опасность. Если это договор коммерческий - как минимум для двух сторон. Но если это договор в сфере безопасности, тогда это, безусловно, серьезная история", - сказал Д.Медведев на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем.
Он отметил, что у России и США были взаимные претензии к выполнению договора второй стороной.
"Я задаюсь обычным вопросом: что лучше, предъявлять друг другу упреки, спорить о чем-то, дискутировать, находить какие-то развязки, или просто прекратить действие договора? Ровно это и сделали американцы. Под надуманным предлогом они просто сказали, что приостанавливают, но на самом деле всем понятно, разорвали договор, который был одним из инструментов обеспечения международной безопасности и стратегической стабильности", - отметил премьер-министр.
Д.Медведев добавил, что решение США непосредственно влияет на общее состояние дел в сфере безопасности.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»