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СНГ 06.03.2019 17:26

Россия готова участвовать в тендере на строительство АЭС в Болгарии - Медведев

Премьер РФ Дмитрий Медведев заявил, что ситуация со строительством АЭС "Белене" в Болгарии является примером того, как сотрудничать не надо, но Россия готова участвовать в этом проекте.

"Мы действительно достаточно подробно обсуждали все, что случилось, и все, что не случилось с нашими коллегами из Болгарии, в том числе и атомную станцию в Белене. Наверное, это пример того, как желательно не работать. - деньги потрачены, деньги заплачены, ничего не сделано", - сказал Д.Медведев в среду на пресс-конференции по итогам переговоров в Люксембурге.

Он отметил, что это "не маленькие деньги".

"Но уж коль скоро у наших партнеров из Болгарии есть желание построить новую атомную станцию, вполне логично воспользоваться теми идеями, которые мы им предлагали. Мы ни от чего не отказываемся. Они собираются проводить тендер, оборудование куплено. Надо, конечно, посмотреть, провести ревизию, чего там хватает, чего не хватает. Но в целом, если будет соответствующая оферта - обращение в наш адрес, как и в адрес других участников этого тендера, мы готовы в нем поучаствовать", - сказал Д.Медведев.

"Мы считаем, - подчеркнул он, - что у нас есть очень хорошие компетенции в сфере строительства атомных станций и есть возможности реализовать этот проект не хуже, чем мы его реализуем в целом ряде других европейских стран".

Д.Медведев напомнил, что Россия реализует проекты по строительству АЭС в Турции, Венгрии, Финляндии.

Находясь перед приездом в Люксембург с визитом в Болгарии, Д.Медведев заявил, что Россия готова рассмотреть вопрос участия в строительстве АЭС в Белене, а у компании "Росатом" есть большой опыт участия в подобных проектах в странах ЕС.

Работа над проектом АЭС "Белене" началась в 2006 году, когда российский "Атомсройэкспорт" (входит в "Росатом") выиграл международный тендер на сооружение двух блоков станции. В 2009 году после прихода к власти правительства Бойко Борисова проект был заморожен.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕМЬЕР, БОЛГАРИЯ, АЭС


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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