Компания Bakcell приняла участие в карьерной ярмарке университета ADA

Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell приняла участие в традиционной карьерной ярмарке, организованной Университетом ADA.
Так, в день ярмарки посвященный сфере ИТ и Телекоммуникаций, студенты и выпускники университета смогли ознакомиться с текущими вакансиями и возможностями прохождения практики в Bakcell, в то время как представители компании провели собеседования с потенциальными кандидатами.
Являясь одним из крупнейших инвесторов ненефтяного сектора Азербайджана, Bakcell активно поддерживает молодежь в получении образования и развитии карьеры.
Компания принимает активное участие в карьерных ярмарках, организуемых различными учебными заведениями, государственными структурами и организациями. Молодые люди успешно прошедшие собеседование, получили возможность работать или проходить практику в одной из крупнейших компаний страны.
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О компании Bakcell
Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для пользователей современных услуг мобильной связи. Bakcell предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильной связи и мобильного интернета четвертого (4G) поколения.
Услуги 4G от Bakcell уже доступны в более 40 регионах страны, включая Баку и Апшеронский полуостров.
Благодаря более чем 7000 базовых станций, сеть Bakcell охватывает 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий). Компания P3 Communications, являющаяся международным лидером и самой авторитетной независимой организацией в сфере мобильного бенчмаркинга, назвала сеть Bakcell «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) в Азербайджане. В 2018 году компания Bakcell была признана «Самой Скоростной Мобильной Сетью» в стране. Данная награда, присуждаемая всемирно-известной компанией Ookla, является признанием приверженности Bakcell предоставлению самого высокоскоростного интернета пользователям по всему Азербайджану.
Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/az/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).
Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 012 498 89 89
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»