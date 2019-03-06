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СНГ 06.03.2019 17:56

Путин продлил Богданову срок службы на год

Срок службы замглавы МИД России Михаила Богданова на этом посту распоряжением президента РФ продлен еще на один год.

"Продлить срок федеральной государственной гражданской службы сверх установленного предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе на один год заместителю министра иностранных дел Российской Федерации Богданову Михаилу Леонидовичу", - говорится в документе, текст которого размещен на официальном портале правовой информации.

М.Богданов занимает должность заместителя министра иностранных дел РФ с 2011 года. С 2012 года он является спецпредставителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки. В марте этого года М.Богданову исполнилось 67 лет.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, МИД, РАСПОРЯЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]