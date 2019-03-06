Путин продлил Богданову срок службы на год

Срок службы замглавы МИД России Михаила Богданова на этом посту распоряжением президента РФ продлен еще на один год.

"Продлить срок федеральной государственной гражданской службы сверх установленного предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе на один год заместителю министра иностранных дел Российской Федерации Богданову Михаилу Леонидовичу", - говорится в документе, текст которого размещен на официальном портале правовой информации.

М.Богданов занимает должность заместителя министра иностранных дел РФ с 2011 года. С 2012 года он является спецпредставителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки. В марте этого года М.Богданову исполнилось 67 лет.