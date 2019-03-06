Зурабишвили назвала бойкот оппозицией ее выступления оскорблением государственного символа Грузии

Отсутствие парламентской оппозиции при выступлении в среду в парламенте президента Грузии Саломе Зурабишвили она сочла оскорблением одного из государственных символов.

"Сожалею, что сегодня места оппозиции в этом зале пусты, когда выступает президент страны. Это оскорбление одного из государственных символов. Нас смотрит народ, и я обращаюсь к ним - за этими пустыми местами в парламенте наши граждане, которые не менее дороги мне, чем все остальные", - сказала С.Зурабишвили, выступая в среду в парламенте с ежегодным докладом о внешней и внутренней политике.

Перед этим представители двух оппозиционных фракций - "Единого национального движения" и "Европейской Грузии" - покинули зал заседаний, заявив, что не признают С.Зурабишвили легитимно избранным президентом.

На прошедших в два тура в конце 2018 года выборах президента Грузии победу одержала С.Зурабишвили, поддерживаемая правящей партией "Грузинская мечта". По данным ЦИК республики, во втором туре она набрала 59,52% голосов избирателей. Проигравший во втором туре кандидат в президенты от бывшей партии власти "Единое национальное движение" Григол Вашадзе набрал 40,48% голосов.