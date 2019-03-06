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Регион 06.03.2019 18:17

Зурабишвили назвала бойкот оппозицией ее выступления оскорблением государственного символа Грузии

Отсутствие парламентской оппозиции при выступлении в среду в парламенте президента Грузии Саломе Зурабишвили она сочла оскорблением одного из государственных символов.

"Сожалею, что сегодня места оппозиции в этом зале пусты, когда выступает президент страны. Это оскорбление одного из государственных символов. Нас смотрит народ, и я обращаюсь к ним - за этими пустыми местами в парламенте наши граждане, которые не менее дороги мне, чем все остальные", - сказала С.Зурабишвили, выступая в среду в парламенте с ежегодным докладом о внешней и внутренней политике.

Перед этим представители двух оппозиционных фракций - "Единого национального движения" и "Европейской Грузии" - покинули зал заседаний, заявив, что не признают С.Зурабишвили легитимно избранным президентом.

На прошедших в два тура в конце 2018 года выборах президента Грузии победу одержала С.Зурабишвили, поддерживаемая правящей партией "Грузинская мечта". По данным ЦИК республики, во втором туре она набрала 59,52% голосов избирателей. Проигравший во втором туре кандидат в президенты от бывшей партии власти "Единое национальное движение" Григол Вашадзе набрал 40,48% голосов.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ОППОЗИЦИЯ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]