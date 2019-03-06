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Дальнее зарубежье 06.03.2019 18:29

Генпрокурор Англии и Уэльса счел содержательными переговоры с Брюсселем по Brexit

Переговоры представителей Лондона и Брюсселя по Brexit были содержательными, заявил в интервью телеканалу Sky News генеральный прокурор Англии и Уэльса Джеффри Кокс.

"Обе стороны обменялись содержательными, твердыми позициями", - заявил Дж.Кокс.

Он подчеркнул, что сейчас ЕС и Великобритания ведут "очень деликатные переговоры", очень "личные и конфиденциальные". Великобритания, по его словам, "представила несколько очень разумных предложений".

Ранее в среду официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас сообщил, что, по мнению главного переговорщика ЕС по Brexit Мишель Барнье, переговоры проходят в конструктивной атмосфере, но остаются сложными, и соглашение пока не достигнуто.

Как сообщалось, М.Барнье встречался 5 марта с Дж.Коксом и министром по вопросам выхода Великобритании из ЕС Стивеном Баркли для продолжения поиска решения, которое бы облегчило одобрение британским парламентом соглашения о Brexit.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BREXIT, ПЕРЕГОВОРЫ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]