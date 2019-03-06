Генпрокурор Англии и Уэльса счел содержательными переговоры с Брюсселем по Brexit

Переговоры представителей Лондона и Брюсселя по Brexit были содержательными, заявил в интервью телеканалу Sky News генеральный прокурор Англии и Уэльса Джеффри Кокс.
"Обе стороны обменялись содержательными, твердыми позициями", - заявил Дж.Кокс.
Он подчеркнул, что сейчас ЕС и Великобритания ведут "очень деликатные переговоры", очень "личные и конфиденциальные". Великобритания, по его словам, "представила несколько очень разумных предложений".
Ранее в среду официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас сообщил, что, по мнению главного переговорщика ЕС по Brexit Мишель Барнье, переговоры проходят в конструктивной атмосфере, но остаются сложными, и соглашение пока не достигнуто.
Как сообщалось, М.Барнье встречался 5 марта с Дж.Коксом и министром по вопросам выхода Великобритании из ЕС Стивеном Баркли для продолжения поиска решения, которое бы облегчило одобрение британским парламентом соглашения о Brexit.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»