Предложения Макрона о будущем ЕС должны обсуждаться - член ЕК по внутренним делам

Предложения президента Франции Эмманюэля Макрона о будущем обустройстве объединенной Европы - это призыв к открытию дебатов, считает член Еврокомиссии по миграции и внутренним делам Димитрис Аврамопулос.

"Мы все приветствуем все предложения, которые были сделаны, относительно того, как можно защитить, сохранить, еще больше усилить Европу. Это открытие дебатов", - заявил еврокомиссар в среду на пресс-конференции в Брюсселе в ответ на просьбу прокомментировать предложение французского президента о создании Европейского совета внутренней безопасности.

В начале недели Э.Макрон опубликовал в странах Евросоюза свою концепцию "ренессанса Европы", в которой внутренняя безопасность ЕС, строгий контроль на границах, единая союзная политика предоставления убежища выделены в особый раздел.

Д.Аврамопулос напомнил, что в прошлом году в своем докладе о состоянии Евросоюза председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер "также представил свое видение (будущего Европы - ИФ) на основании собственного долгого опыта".

"Мы все хотим видеть Европу, которая идет вперед. Все эти институциональные изменения, которые были предложены, должны обсуждаться. И самое важное, что, наконец, проснулось сознание европейских граждан: они отдают себе отчет, что единственный способ идти вперед - это сделать Европу еще больше единой и сильной", - подчеркнул еврокомиссар.