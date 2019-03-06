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Дальнее зарубежье 06.03.2019 19:15

Предложения Макрона о будущем ЕС должны обсуждаться - член ЕК по внутренним делам

Предложения президента Франции Эмманюэля Макрона о будущем обустройстве объединенной Европы - это призыв к открытию дебатов, считает член Еврокомиссии по миграции и внутренним делам Димитрис Аврамопулос.

"Мы все приветствуем все предложения, которые были сделаны, относительно того, как можно защитить, сохранить, еще больше усилить Европу. Это открытие дебатов", - заявил еврокомиссар в среду на пресс-конференции в Брюсселе в ответ на просьбу прокомментировать предложение французского президента о создании Европейского совета внутренней безопасности.

В начале недели Э.Макрон опубликовал в странах Евросоюза свою концепцию "ренессанса Европы", в которой внутренняя безопасность ЕС, строгий контроль на границах, единая союзная политика предоставления убежища выделены в особый раздел.

Д.Аврамопулос напомнил, что в прошлом году в своем докладе о состоянии Евросоюза председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер "также представил свое видение (будущего Европы - ИФ) на основании собственного долгого опыта".

"Мы все хотим видеть Европу, которая идет вперед. Все эти институциональные изменения, которые были предложены, должны обсуждаться. И самое важное, что, наконец, проснулось сознание европейских граждан: они отдают себе отчет, что единственный способ идти вперед - это сделать Европу еще больше единой и сильной", - подчеркнул еврокомиссар.

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Тэги: ЕС, ЕК, ФРАНЦИЯ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]