Древнюю пещеру с артефактами майя обнаружили в Мексике

Археологи при раскопках в древнем городе майя Чичен-Ица на севере полуострова Юкатан в Мексике обнаружили пещеру с двумя сотнями керамических изделий, которым более тысячи лет, сообщает газета La Republica.
"Более 200 керамических изделий были найдены археологами в пещере во время раскопок в древнем городе майя Чичен-Ица. По оценке экспертов, артефакты лежали нетронутыми более тысячи лет", - пишет издание.
Как отмечает газета, лабиринт из пещер Баламку был обнаружен местными жителями 50 лет назад, позже вход в нее был закрыт, и только сейчас археологи смогли вновь его отыскать. Пещера использовалась древними жителями майя для проведения обрядов.
По словам исследователя Национального института антропологии и истории (INAH) Гильермо де Анда, некоторые сосуды изображают древних богов, идентифицировать которых пока не удалось. "Большинство найденных предметов посвящены ацтекскому богу дождя и воды Тлалоку, которые использовались для подношений во время ритуалов в период поздней цивилизации майя", - добавил он.
В сосудах были обнаружены обугленные останки, крошки пищи, семена, нефрит, ракушки и кости, которые майя предлагали в то время своим божествам. "Баламку позволит переписать историю Чичен-Ица в Юкатане. Наше везение в том, что артефакты прекрасно сохранились. Находки помогут пролить свет на историю создания и падения великой цивилизации", - цитирует La Republica исследователя.
По данным газеты, археологи проводили только поверхностные раскопки. По мнению Гильермо де Анда, количество находок в ближайшее время может значительно вырасти.
Чичен-Ица - политический и культурный центр майя на севере полуострова Юкатан в Мексике, священный город народа Ица. Древний город признан объектом мирового наследия ЮНЕСКО, а в 2007 году ему присвоено звание одного из новых чудес света.
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