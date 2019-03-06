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Это интересно 06.03.2019 17:22

Древнюю пещеру с артефактами майя обнаружили в Мексике

Археологи при раскопках в древнем городе майя Чичен-Ица на севере полуострова Юкатан в Мексике обнаружили пещеру с двумя сотнями керамических изделий, которым более тысячи лет, сообщает газета La Republica.

"Более 200 керамических изделий были найдены археологами в пещере во время раскопок в древнем городе майя Чичен-Ица. По оценке экспертов, артефакты лежали нетронутыми более тысячи лет", - пишет издание.

Как отмечает газета, лабиринт из пещер Баламку был обнаружен местными жителями 50 лет назад, позже вход в нее был закрыт, и только сейчас археологи смогли вновь его отыскать. Пещера использовалась древними жителями майя для проведения обрядов.

По словам исследователя Национального института антропологии и истории (INAH) Гильермо де Анда, некоторые сосуды изображают древних богов, идентифицировать которых пока не удалось. "Большинство найденных предметов посвящены ацтекскому богу дождя и воды Тлалоку, которые использовались для подношений во время ритуалов в период поздней цивилизации майя", - добавил он.

В сосудах были обнаружены обугленные останки, крошки пищи, семена, нефрит, ракушки и кости, которые майя предлагали в то время своим божествам. "Баламку позволит переписать историю Чичен-Ица в Юкатане. Наше везение в том, что артефакты прекрасно сохранились. Находки помогут пролить свет на историю создания и падения великой цивилизации", - цитирует La Republica исследователя.

По данным газеты, археологи проводили только поверхностные раскопки. По мнению Гильермо де Анда, количество находок в ближайшее время может значительно вырасти.

Чичен-Ица - политический и культурный центр майя на севере полуострова Юкатан в Мексике, священный город народа Ица. Древний город признан объектом мирового наследия ЮНЕСКО, а в 2007 году ему присвоено звание одного из новых чудес света.

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Тэги: МЕКСИКА, МАЙЯ, ПЕЩЕРА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]