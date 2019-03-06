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Инфраструктура и тендеры 06.03.2019 17:31

Минздрав Азербайджана отбирает поставщиков медицинского оборудования для ряда больниц

Министерство здравоохранения отбирает подрядчиков для обеспечения больниц и санаторий необходимым медицинским оборудованием.

Отбор проводится методом открытого тендера по трем лотам: обеспечение медицинским оборудованием детско-юношеского санатория туберкулезных заболеваний им. Гиндеса в Баку; обеспечение медицинским оборудованием нового корпуса Объединенной городской больницы №7 в поселке Маштага; обеспечение медицинским оборудованием больницы поселка Кюр в Шамкирском районе.

Стоимость участие в тендере по каждому лоту составляет 400 манатов.

Тендерные предложения принимаются до 11 апреля 2019 года. Вскрытие пакетов с тендерными предложениями состоится 12 апреля.

Телефоны для справок: (012) 565 12 41. Контактное лицо – Рамин Искендеров.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: МИНЗДРАВ, ТЕНДЕР, ОБОРУДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]