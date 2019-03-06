Минздрав Азербайджана отбирает поставщиков медицинского оборудования для ряда больниц

Министерство здравоохранения отбирает подрядчиков для обеспечения больниц и санаторий необходимым медицинским оборудованием.
Отбор проводится методом открытого тендера по трем лотам: обеспечение медицинским оборудованием детско-юношеского санатория туберкулезных заболеваний им. Гиндеса в Баку; обеспечение медицинским оборудованием нового корпуса Объединенной городской больницы №7 в поселке Маштага; обеспечение медицинским оборудованием больницы поселка Кюр в Шамкирском районе.
Стоимость участие в тендере по каждому лоту составляет 400 манатов.
Тендерные предложения принимаются до 11 апреля 2019 года. Вскрытие пакетов с тендерными предложениями состоится 12 апреля.
Телефоны для справок: (012) 565 12 41. Контактное лицо – Рамин Искендеров.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»