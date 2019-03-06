Вашингтон приветствует отмену ограничений на число сотрудников посольства США в Минске

В Вашингтоне приветствовали отмену официальным Минском ограничений на число сотрудников посольства США в Белоруссии, заявил заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент.

"Вашингтон приветствовал решение белорусских властей об отмене ограничений, наложенных на размер нашего дипломатического присутствия в Белоруссии. Это важный шаг, который позволит нам продолжить улучшение двусторонних отношений и в определённый момент достичь готовности к обмену послами", - сказал Дж.Кент в интервью порталу tut.by.

Вместе с тем он отметил, что из-за бюрократических нюансов пока рано говорить, когда в Минск прибудет посол США.

Как сообщалось, в начале текущей недели Белоруссия официально проинформировала американскую сторону об отмене ограничений на количество сотрудников посольства США в Минске.

В январе американский журнал Foreign Policy со ссылкой на двух неназванных источников сообщил, что Белоруссия готова снять ограничение на число американских дипломатов в Минске.

Позднее глава белорусского внешнеполитического ведомства В.Макей заявил, что Минск обсуждает с Вашингтоном вопрос взаимного расширения дипломатического присутствия. По его словам, Белоруссия и США вели переговоры "исходя из понимания, что обе стороны должны быть представлены на уровне послов".

С 2008 года в Белоруссии нет посла США, а штат сотрудников посольства урезан. Обострение отношений между Минском и Вашингтоном произошло после того, как в 2007-2008 годах США ввели ограничительные меры экономического характера в отношении концерна "Белнефтехим".

Минск был вынужден пойти на отзыв посла в США и сокращение дипломатического присутствия в этой стране. Число сотрудников посольства США в Минске было сокращено по настоянию белорусской стороны в марте 2008 года. Позже руководство дипломатических представительств обеих стран было снижено с уровня посла до временного поверенного. В настоящее время американскую дипмиссию в Минске возглавляет Дженифер Мур.