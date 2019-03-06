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СНГ 06.03.2019 19:56

США поддерживают позицию Минска по Крыму - Госдеп

США приветствуют позицию Белоруссии о непризнании российской юрисдикции над Крымом, заявил заместитель помощника Госсекретаря США Джордж Кент.

"Принципиальная позиция Беларуси о непризнании российской юрисдикции над Крымом приветствуется и поддерживается Соединенными Штатами и большинством стран мира", - сказал Дж.Кент в интервью порталу tut.by.

"В последние годы мы слишком часто видим, как Россия использует свои отношения с бывшими советскими республиками для продвижения своих интересов им в ущерб", - отметил он.

Вместе с тем Дж.Кент подчеркнул, что США не просят Белоруссию делать выбор между Россией и Западом. "Поддержка независимости и суверенитета Беларуси и всех других постсоветских стран является давней политикой Соединенных Штатов. Мы считаем, что Беларусь должна быть свободна в выборе своей судьбы и направлений развития. Это же касается и ее отношений с соседями", - добавил он.

На минувшей неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не обсуждал с президентом России Владимиром Путиным признание Крыма. При этом белорусский лидер отметил, что благодарен российскому руководству "за его понимание моего положения".

Кроме того, А.Лукашенко обратил внимание на то, что признание или не признание Крыма российским ничего не изменит. "Что будет, если я заявлю, что Крым наш или Крым российский? Это ничего не изменит", - сказал президент.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, США, КРЫМ, ГОСДЕП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]