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06.03.2019 17:42

В Баку отпраздновали Масленицу

6 марта 2019 года в Научно-исследовательской лаборатории (НИЛ) «Центр россиеведения» Азербайджанского университета языков (АУЯ) прошло праздничное мероприятие, посвященное Масленице. Участников мероприятия приветствовал ректор АУЯ Кямал Абдуллаев. С поздравлениями выступили представители дипломатического корпуса Российской Федерации. Студенты и преподаватели АУЯ представили концертную программу и подготовленные ими масленичные угощения.

Накануне в Образовательном комплексе «Модерн» города Баку (директор Мина Алиева) также состоялось празднование Масленицы. Учащиеся образовательного комплекса представили красочное музыкальное выступление по мотивам традиций масленичных гуляний, завершился праздник сожжением чучела Зимы. В мероприятии приняли участие сотрудники аккредитованных в Азербайджане дипломатических миссий.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]