В Баку отпраздновали Масленицу

6 марта 2019 года в Научно-исследовательской лаборатории (НИЛ) «Центр россиеведения» Азербайджанского университета языков (АУЯ) прошло праздничное мероприятие, посвященное Масленице. Участников мероприятия приветствовал ректор АУЯ Кямал Абдуллаев. С поздравлениями выступили представители дипломатического корпуса Российской Федерации. Студенты и преподаватели АУЯ представили концертную программу и подготовленные ими масленичные угощения.
Накануне в Образовательном комплексе «Модерн» города Баку (директор Мина Алиева) также состоялось празднование Масленицы. Учащиеся образовательного комплекса представили красочное музыкальное выступление по мотивам традиций масленичных гуляний, завершился праздник сожжением чучела Зимы. В мероприятии приняли участие сотрудники аккредитованных в Азербайджане дипломатических миссий.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»