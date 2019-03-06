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06.03.2019 17:44

Встреча архиепископа Бакинского и Азербайджанского Александра с руководителем представительства Россотрудничества в Азербайджане

6 марта 2019 года в Православном культурно-религиозном центре в Баку состоялась встреча архиепископа Бакинского и Азербайджанского Александра с руководителем представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентином Денисовым.

В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества Бакинско-Азербайджанской епархии Русской православной церкви и представительства Россотрудничества в Азербайджане – Российского информационно-культурного центра в Баку.

В завершение встречи Валентин Денисов передал в дар библиотекам воскресных школ при храмах – Кафедральном соборе святых жен мироносиц (настоятель протоиерей Леонид Милтых), Соборе Рождества пресвятой Богородицы (настоятель протоиерей Антоний Долинин) и Михайло-Архангельском храме (настоятель протоиерей Мефодий Эфендиев) - учебную, учебно-методическую и художественную литературу на русском языке. Следует отметить, что Россотрудничество уже несколько лет участвует в создании библиотечного фонда воскресных школ при православных храмах в Баку.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]