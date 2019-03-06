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Бизнес и законодательство 06.03.2019 17:45

Азерхалча построит на территории СХПП предприятия по переработке ковров

ОАО «Азерхалча» отбирает подрядчика для подготовки проектно-сметной документации предприятия по переработке ковров.

Отбор проводится методом открытого тендера.

Строительство предприятия будет осуществлено на территории Сумгайытского химпромпарка (СХПП) на площади 3,8 га.

Тендерные предложения компаний принимаются до 16:00 24 апреля 2019 года. Тендерная процедура состоится 25 апреля.

Телефон для справок: (+99412) 465-66-58 (внут. 123). Контактное лицо: Эмин Ханларов.

Азерхалча создано на основании распоряжения президента Азербайджана Ильхама Алиева от 5 мая 2016 года.

Б.Рустамбеков

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АЗЕРХАЛЧА, ПРЕДПРИЯТИЕ, ТЕНДЕР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]