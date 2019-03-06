Азерхалча построит на территории СХПП предприятия по переработке ковров

ОАО «Азерхалча» отбирает подрядчика для подготовки проектно-сметной документации предприятия по переработке ковров.
Отбор проводится методом открытого тендера.
Строительство предприятия будет осуществлено на территории Сумгайытского химпромпарка (СХПП) на площади 3,8 га.
Тендерные предложения компаний принимаются до 16:00 24 апреля 2019 года. Тендерная процедура состоится 25 апреля.
Телефон для справок: (+99412) 465-66-58 (внут. 123). Контактное лицо: Эмин Ханларов.
Азерхалча создано на основании распоряжения президента Азербайджана Ильхама Алиева от 5 мая 2016 года.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»