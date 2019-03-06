Новый посол США в Азербайджане назвал укрепление сотрудничества между Баку и Вашингтоном своим приоритетом

Новый посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер обещает продолжать укреплять все аспекты двустороннего сотрудничества между Баку и Вашингтоном.

«Между США и Азербайджаном сложилось крепкое сотрудничество. Наши страны сотрудничают друг с другом уже более 25 лет, в том числе по таким важным сферам, как безопасность, энергетика, экономический рост и демократическое развитие. В качестве посла США в Азербайджане я буду работать, чтобы продолжать укреплять все аспекты нашего двустороннего сотрудничества»,- говорится в видеообращении Э.Литценбергера, опубликованном на официальной странице посольства США в Баку в соцсети Facebook.

Дипломат отметил, что в Азербайджан прибудет в скором времени со своей семьей. «Для меня большая честь быть послом США в Азербайджане»,- отметил он.

Как сообщалось ранее, сенат США в декабре 2018 года утвердил кандидатуру Э.Литценбергера на пост посла США в Азербайджане. За его плечам 34 года дипломатической службы в Афганистане, Алжире, Бельгии, Болгарии, Франции, Грузии, Казахстане, Кыргызстане и Сербии.

Э.Литценбергер заменил на этом посту Роберта Секуту, который завершил свою дипломатическую миссию в Азербайджане в марте прошлого года.

Ф.Исазаде