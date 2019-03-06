МБА на конец 2018г передал Аграркредит токсичных активов на 14,6 млрд манатов

Международный банк Азербайджана (МБА) в 2018 году передал ЗАО "Аграркредит" проблемные активы на сумму $83,8 млн, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

"В прошлом году МБА передал ЗАО "Аграркредит" токсичные активы на сумму $83,8 млн. Общий объем токсичных активов МБА, переданных Аграркредит, на конец 2018 года составляет 14 млрд 644,7 млн манатов", - отметили в правительстве.

В целом, на конец 2018 года остаток токсичных активов на балансе "Аграркредит" составил 12,4 млрд манатов. При этом, 2,3 млрд манатов были выведены из категории проблемных активов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал 15 июля 2015 года указ о мерах по восстановлению финансовой позиции МБА для подготовки банка к приватизации. С этой целью проблемные активы банка передаются ЗАО "Аграркредит".

МБА создан в 1992 году.

А.Мамедов