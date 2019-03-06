Азербайджан и Великобритания обсудили вопросы военного сотрудничества и совместной борьбы с терроризмом

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов и директор по политике международной безопасности Минобороны Великобритании и Северной Ирландии Ник Гурр обсудили вопросы военного сотрудничества.
"В ходе встречи обсуждены вопросы проведения очередных штабных переговоров между министерствами обороны Азербайджана и Великобритании, проведен широкий обмен мнениями по сотрудничеству в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах",- говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.
Затронув военно-политическую ситуацию в регионе, З.Гасанов довел до внимания гостей, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт представляет серьезную угрозу региональной стабильности, добавив, что конфликт должен быть решен в рамках территориальной целостности Азербайджана и на основе норм международного права.
В свою очередь Н.Гурр отметил, что Великобритания признает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. По его словам, Великобритания является сторонником решения нагорно-карабахского конфликта на основе соответствующих резолюций Совета безопасности ООН, в рамках норм и принципов международного права.
Н.Гурр также дал высокую оценку участия Азербайджана в миротворческой миссии в Афганистане, подчеркнув, что Лондон заинтересован в укреплении военных связей с Баку.
"В ходе встречи также обсуждались аспекты региональной, морской, энергетической безопасности, а также совместной борьбы против терроризма и другие вопросы", - подчеркивается в сообщении.
Б.Рустамбеков
Саудовская Аравия в апреле повысит цены на нефть для Азии, снизит для Европы
Иран открыл железнодорожную ветку Газвин-Решт
Нефть умеренно снижается на данных о запасах, Brent торгуется у $65,6 за баррель
Алиев ознакомился с ходом восстановительных работ в зоне землетрясения
Президент Алиев поздравил женщин с 8 марта
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на капремонт улиц, систему освещения и закупку спецтехники в Гяндже
ГААД получит 850 тыс. манатов на строительство автодороги в Хызынском районе
ГААД получит 2,3 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе
Власти Польши и Венгрии заявили о готовности поддержать некоторые предложенные Макроном реформы ЕС
Посол Германии в Венесуэле объявлен персона-нон грата
Новые С-400 заступят на боевое дежурство под Калининградом 15 марта
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Встреча архиепископа Бакинского и Азербайджанского Александра с руководителем представительства Россотрудничества в Азербайджане
В Баку отпраздновали Масленицу
Компания Bakcell приняла участие в карьерной ярмарке университета ADA
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»