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Оборона 06.03.2019 18:36

Азербайджан и Великобритания обсудили вопросы военного сотрудничества и совместной борьбы с терроризмом

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов и директор по политике международной безопасности Минобороны Великобритании и Северной Ирландии Ник Гурр обсудили вопросы военного сотрудничества.

"В ходе встречи обсуждены вопросы проведения очередных штабных переговоров между министерствами обороны Азербайджана и Великобритании, проведен широкий обмен мнениями по сотрудничеству в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах",- говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Затронув военно-политическую ситуацию в регионе, З.Гасанов довел до внимания гостей, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт представляет серьезную угрозу региональной стабильности, добавив, что конфликт должен быть решен в рамках территориальной целостности Азербайджана и на основе норм международного права.

В свою очередь Н.Гурр отметил, что Великобритания признает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. По его словам, Великобритания является сторонником решения нагорно-карабахского конфликта на основе соответствующих резолюций Совета безопасности ООН, в рамках норм и принципов международного права.

Н.Гурр также дал высокую оценку участия Азербайджана в миротворческой миссии в Афганистане, подчеркнув, что Лондон заинтересован в укреплении военных связей с Баку.

"В ходе встречи также обсуждались аспекты региональной, морской, энергетической безопасности, а также совместной борьбы против терроризма и другие вопросы", - подчеркивается в сообщении.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ОБОРОНА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]