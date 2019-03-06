В Иране рассчитывают, что механизм ЕС по обходу санкций США будет готов в ближайшие недели

Власти Ирана надеются, что создание механизма INSTAX, разрабатываемого европейскими странами для сотрудничества с Ираном в обход американских санкций, будет завершено в ближайшие пару недель, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи.
"Мы рассчитываем, что это случится до конца иранского календарного года (который заканчивается 20 марта - ИФ)", - сказал он в среду журналистам в Австрии, где проходит встреча совместной комиссии по СВПД.
ЕС ведет разработку механизма INSTAX для сотрудничества с Ираном на фоне санкций США в отношении Тегерана и его партнеров.
США в 2018 году объявили о выходе из международной сделки с Ираном по атомной программе - Совместного всеобъемлющего плана действий - и восстановили санкции в отношении Ирана.
С другой стороны, остальные участники ядерной сделки - Россия, Китай, Германия, Франция и Великобритания - придерживаются достигнутого в 2015 году соглашения, которое подразумевает снятие санкций с Тегерана, и рассчитывают на сотрудничество с Ираном.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»