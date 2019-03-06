Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9208 RUR   0.0258 GBR   2.2335 TRY   0.3154

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.56 -0.03 Brent 65.86 0.19

Погода в Баку

  ночь день

Регион 06.03.2019 20:35

В Иране рассчитывают, что механизм ЕС по обходу санкций США будет готов в ближайшие недели

Власти Ирана надеются, что создание механизма INSTAX, разрабатываемого европейскими странами для сотрудничества с Ираном в обход американских санкций, будет завершено в ближайшие пару недель, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи.

"Мы рассчитываем, что это случится до конца иранского календарного года (который заканчивается 20 марта - ИФ)", - сказал он в среду журналистам в Австрии, где проходит встреча совместной комиссии по СВПД.

ЕС ведет разработку механизма INSTAX для сотрудничества с Ираном на фоне санкций США в отношении Тегерана и его партнеров.

США в 2018 году объявили о выходе из международной сделки с Ираном по атомной программе - Совместного всеобъемлющего плана действий - и восстановили санкции в отношении Ирана.

С другой стороны, остальные участники ядерной сделки - Россия, Китай, Германия, Франция и Великобритания - придерживаются достигнутого в 2015 году соглашения, которое подразумевает снятие санкций с Тегерана, и рассчитывают на сотрудничество с Ираном.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, ЕС, МЕХАНИЗМ, СРОКИ


Похожие новости


В ЕС не комментируют отставку главы МИД Ирана ЕС защищает СВПД, потому что он отвечает интересам безопасности Европы - Могерини Вице-президент США призывает ЕС выйти из ядерной сделки с Ираном Верховный лидер Ирана призвал не доверять ЕС, как и США Неконструктивные обвинения ЕС на руку врагам, стремящимся подорвать отношения между Европой и Тегераном - МИД Ирана ЕС вновь выступил с заверениями о поддержке СВПД

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]