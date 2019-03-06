В Иране рассчитывают, что механизм ЕС по обходу санкций США будет готов в ближайшие недели

Власти Ирана надеются, что создание механизма INSTAX, разрабатываемого европейскими странами для сотрудничества с Ираном в обход американских санкций, будет завершено в ближайшие пару недель, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи.

"Мы рассчитываем, что это случится до конца иранского календарного года (который заканчивается 20 марта - ИФ)", - сказал он в среду журналистам в Австрии, где проходит встреча совместной комиссии по СВПД.

ЕС ведет разработку механизма INSTAX для сотрудничества с Ираном на фоне санкций США в отношении Тегерана и его партнеров.

США в 2018 году объявили о выходе из международной сделки с Ираном по атомной программе - Совместного всеобъемлющего плана действий - и восстановили санкции в отношении Ирана.

С другой стороны, остальные участники ядерной сделки - Россия, Китай, Германия, Франция и Великобритания - придерживаются достигнутого в 2015 году соглашения, которое подразумевает снятие санкций с Тегерана, и рассчитывают на сотрудничество с Ираном.