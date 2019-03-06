Порошенко сообщил о поставке в Украину турецких ударных беспилотников

Турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2, о поставках которых ранее договорились украинская и турецкая стороны, уже находятся в Украине, и вскоре начнутся их испытания, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Могу открыть информацию, что сейчас состоятся испытания нового мощного ударного беспилотного комплекса "Байрактар", о поставке которого мне удалось договориться с президентом Турции. Могу даже сказать, что эти комплексы уже находятся на территории Украины", - сказал П.Порошенко, открывая заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины в среду в Киеве.

Как сообщалось, 4 ноября 2018 года в ходе официального визита в Республику Турция президент П.Порошенко посетил производство компании Baykar Makina, которая является одним из мировых лидеров в производстве беспилотных авиационных комплексов.

12 января 2019г украинская государственная компания "Укрспецэкспорт" и турецкая компания Baykar Makina подписали соглашение о закупке для украинской армии ударных беспилотников Bayraktar TB2

По словам П.Порошенко, соглашение между "Укрспецэкспортом" и Baykar Makina является частью мероприятий по расширению военно-технического сотрудничества между Украиной и Турцией и "полностью соответствует стратегическому курсу Украины" в НАТО, к его стандартам и открытому мировому рынку вооружения".

"Эти новейшие ударные беспилотники оперативно-тактического уровня кроме высокотехнологичных характеристик также могут быть довооружены современным высокоточным ракетным вооружением для уничтожения бронетехники, инженерных и фортификационных сооружений, а также морских целей", - написал П.Порошенко на своей странице в Facebook, комментируя подписание договора.