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Социум 06.03.2019 20:02

Алиев ознакомился с ходом восстановительных работ в зоне землетрясения

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду посетил Агсуинский район, сообщает сайт главы государства.

Целью визита является ознакомления с проводимыми работами по устранению последствий землетрясений 5-6 февраля 2019 года, эпицентр которых находился на территории Агсуинского и Исмаиллинского районов.

Глава государства ознакомился с ходом строительства новых домов строящихся на месте старых пострадавших от землетрясения.

Министр по чрезвычайным ситуациям Кемаледдин Гейдаров проинформировал президента о работе, проделанной в зоне землетрясения.

Глава МЧС сообщил, что на основе обращений граждан проведен осмотр 4893 домов в Шемахе, 1461 домов - Агсу и 919 домов - Исмаиллах. Выявлено, что 244 дома в Шемахе, 150 домов в Агсу и 97 домов в Исмаиллах находятся в аварийном состоянии. В целом в этих районах 88 домов подготовлены к сносу, 65 домов снесено и началось строительство 38 новых домов.

Глава государства дал поручения по проведению качественного и скорого проведения строительно-восстановительных работ.

Ранее, И.Алиев распорядился выделить из госбюджета 2 млн манатов на ликвидацию последствий землетрясения в Шемахинском, Исмаиллинском и Агсуинском районах страны.

Как сообщалось, 5 февраля в 23:31 часа в 11 км юго-западнее Пиркулинской станции, на территории Исмаиллинского района произошли сильные подземные толчки на глубине 8 км. Силы толчков в эпицентре достигали 6 баллов по шкале Рихтера. В соседних - Шемахинском и Агсуинском районах землетрясения толчки ощущались силой 5,3 баллов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ


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