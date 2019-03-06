Алиев ознакомился с ходом восстановительных работ в зоне землетрясения

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду посетил Агсуинский район, сообщает сайт главы государства.
Целью визита является ознакомления с проводимыми работами по устранению последствий землетрясений 5-6 февраля 2019 года, эпицентр которых находился на территории Агсуинского и Исмаиллинского районов.
Глава государства ознакомился с ходом строительства новых домов строящихся на месте старых пострадавших от землетрясения.
Министр по чрезвычайным ситуациям Кемаледдин Гейдаров проинформировал президента о работе, проделанной в зоне землетрясения.
Глава МЧС сообщил, что на основе обращений граждан проведен осмотр 4893 домов в Шемахе, 1461 домов - Агсу и 919 домов - Исмаиллах. Выявлено, что 244 дома в Шемахе, 150 домов в Агсу и 97 домов в Исмаиллах находятся в аварийном состоянии. В целом в этих районах 88 домов подготовлены к сносу, 65 домов снесено и началось строительство 38 новых домов.
Глава государства дал поручения по проведению качественного и скорого проведения строительно-восстановительных работ.
Ранее, И.Алиев распорядился выделить из госбюджета 2 млн манатов на ликвидацию последствий землетрясения в Шемахинском, Исмаиллинском и Агсуинском районах страны.
Как сообщалось, 5 февраля в 23:31 часа в 11 км юго-западнее Пиркулинской станции, на территории Исмаиллинского района произошли сильные подземные толчки на глубине 8 км. Силы толчков в эпицентре достигали 6 баллов по шкале Рихтера. В соседних - Шемахинском и Агсуинском районах землетрясения толчки ощущались силой 5,3 баллов.
Б.Рустамбеков
В ГИБДД подтвердили, что жертвами автоаварии с участием минивэна на Ставрополье стали граждане Азербайджана
Азербайджан и Великобритания обсудили вопросы военного сотрудничества и совместной борьбы с терроризмом
Новый посол США в Азербайджане назвал укрепление сотрудничества между Баку и Вашингтоном своим приоритетом
Саудовская Аравия в апреле повысит цены на нефть для Азии, снизит для Европы
Иран открыл железнодорожную ветку Газвин-Решт
Нефть умеренно снижается на данных о запасах, Brent торгуется у $65,6 за баррель
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на капремонт улиц, систему освещения и закупку спецтехники в Гяндже
ГААД получит 850 тыс. манатов на строительство автодороги в Хызынском районе
ГААД получит 2,3 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе
Власти Польши и Венгрии заявили о готовности поддержать некоторые предложенные Макроном реформы ЕС
Посол Германии в Венесуэле объявлен персона-нон грата
Новые С-400 заступят на боевое дежурство под Калининградом 15 марта
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Встреча архиепископа Бакинского и Азербайджанского Александра с руководителем представительства Россотрудничества в Азербайджане
В Баку отпраздновали Масленицу
Компания Bakcell приняла участие в карьерной ярмарке университета ADA
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»