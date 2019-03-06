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ТЭК 06.03.2019 20:15

Нефть умеренно снижается на данных о запасах, Brent торгуется у $65,6 за баррель

Цены на нефть эталонных марок умеренно опускаются в ходе торгов в среду, инвесторы оценивают данные министерства энергетики США об изменении запасов топлива в стране на прошлой неделе.

Стоимость майских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:41 МСК уменьшилась на $0,22 (0,33%), до $65,64 за баррель.

Фьючерс на WTI на апрель на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,66 (1,06%), до $55,96 за баррель.

Товарные запасы нефти в Штатах на прошлой неделе подскочили на 7,07 млн баррелей, сообщило в среду Минэнерго США. Накануне Американский институт нефти (API) сообщил о росте запасов на 7,29 млн баррелей, а эксперты ожидали более умеренного повышения - на 1,9 млн баррелей.

Тем временем запасы бензина на минувшей неделе снизились на 4,23 млн баррелей вместо ожидавшегося сокращения на 2 млн баррелей. Запасы дистиллятов уменьшились на 2,39 млн баррелей, эксперты ожидали снижения на 1,4 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на 873 тыс. баррелей.

Добыча нефти в США не изменилась на прошлой неделе, оставшись на рекордном в истории уровне 12,1 млн б/с.

Тем временем импорт нефти подскочил на 1,08 млн б/с, до 7 млн б/с, после падения до минимального значения с 1996 года на предыдущей неделе. Тем не менее, закупки нефти в Венесуэле упали до всего 83 тыс. б/с, до минимума за всю историю подсчета показателя, то есть с 2010 года.

Экспорт нефти сократился на 556 тыс. б/с, до 2,8 млн б/с, бензина - вырос на 96 тыс. б/с, до 911 тыс. б/с. Таким образом, США остаются нетто-экспортером бензина - страна импортировала всего 555 тыс. б/с на прошлой неделе.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]