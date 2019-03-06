В ГИБДД подтвердили, что жертвами автоаварии с участием минивэна на Ставрополье стали граждане Азербайджана

Все шестеро погибших в результате автоаварии, произошедшей утром в среду на трассе в Ставропольском крае с участием минивэна и грузовика, - граждане Азербайджана, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" представитель управления ГИБДД по Ставропольском краю.

"По уточненным данным, все погибшие в автоаварии - это граждане Азербайджана, жители города Баку", - сказал собеседник агентства.

Ранее о том, что жертвами ДТП стали граждане Азербайджана сообщалось со ссылкой на источник.

В ГИБДД уточнили, что четверо пострадавших по-прежнему находятся в больнице в тяжелом состоянии. "Пока речи об их выписке из медицинского учреждения не идет", - отметил представитель управления.

Среди пострадавших - три гражданина Азербайджана, а также житель Краснодарского края - водитель грузовика.

По данным ГИБДД, утром в среду неподалеку от Невинномысска водитель грузовика выехал на встречную полосу, где столкнулся с минивэном "Мерседес Вито", который ехал из Азербайджана в Москву. По предварительной версии, ДТП произошло из-за того, что водитель грузовика мог уснуть за рулем. В результате ДТП погибли шесть человек, еще четверо госпитализированы.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.264 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) УК РФ.