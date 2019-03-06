Иран открыл железнодорожную ветку Газвин-Решт

Открытие железнодорожной линии Газвин-Решт состоялось в Иране, сообщает министерство экономики Азербайджана.

Открытие железнодорожной линии Газвин-Решт состоялось в среду в Иране. На церемонии открытия приняли участие президент Ирана Хасан Рухани, министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев, министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде»,- отмечается в сообщении.

Выступая на церемонии открытия Х.Рухани, отметил значимость этой железнодорожной ветки и подчеркнул, что Газвин-Решт соединит железнодорожные системы не только Ирана и Азербайджана, а также и системы России и Северной Европы.

В свою очередь Ш.Мустафаев отметил, что одной из целей является дальнейшее расширение сотрудничества между двумя странами в области транспорта и транзита для обеспечения реализации проекта международного транспортного коридора «Север-Юг».

Министр сообщил, что в последние годы в этом направлении проделана значительная работа.

По его словам, Азербайджану удалось создать соответствующую инфраструктуру на своей территории, а также оказывает поддержку работам, проводим на территории Ирана.

«Запуск железной дороги Казвин-Рашт является очень важным шагом не только для проекта «Север-Юг», но и для транспортного коридора «Юг-Запад». Это внесет значительный вклад в укрепление торгово-экономического и транспортного сотрудничества между Азербайджаном и Ираном».- сказал министр.

МТК "Север-Юг" рассчитан на транспортировку грузов из Индии и стран Персидского залива в Россию, Западную Европу, балтийские и скандинавские страны. Если перевозка грузов морским путем через Персидский залив, Суэцкий канал, Средиземное море в Хельсинки осуществляется в течение 45-60 дней, то по коридору "Север-Юг" время доставки грузов составит 20-25 дней.

С целью развития перевозок по этому направлению Азербайджан, Иран и Россия в 2005 году заключили соглашение о строительстве сегментов железной дороги на территории Ирана протяженностью 375 км и Азербайджана между Астарой и азербайджано-иранской границей, а также реконструкции уже существующей железной дороги на территории Азербайджана.

Проект железной дороги Астара-Решт-Казвин предусматривает строительство на территории Ирана новой железнодорожной ветки, которая соединит азербайджанскую Астару с иранскими городами Астара, Решт и Казвин.

Б.Рустамбеков